Aquí o allí, pero funciona

LA evolución de la Fiesta de la Bulería en Jerez demuestra que este acontecimiento ha logrado reinventarse hasta convertirse en un motor cultural y social de la ciudad. Lleva el nombre y exalta uno de los palos más genuinos del flamenco y sello de identidad de Jerez: -La bulería- Este año ha tenido un protagonismo especial con más de un setenta por ciento de presencia en las voces de los artistas del día 23 de agosto, pero sin excluir de la cita los demás palos o estilos habituales ejecutados históricamente, desde la Paquera hasta el Torta. La Fiesta de la Bulería es un activo muy importante de la ciudad, con áreas de mejora, pese a las críticas lógicas y normales de disparidad de criterios y de aquellas interesadas de ciertos individuos que, con el amargor de su estampa y sin asistir desde hace años porque no van ni a los recitales de las peñas ni a ninguna cita flamenca de la ciudad se permiten el lujo de criticar y enjuiciar a los demás sin contrastar si quiera la información, sin moverse del sofá o utilizando como fuente de información el odio, la frustración, la vagancia y YouTube, eso sí. A estos pocos ruidosos no les interesa conocer la actual dificultad de organizar porque ellos le ponen “un problema a cada solución”, que es más fácil y tóxico pero no se interesan por la normativa que no permite excesos de horarios, medidas sanitarias que antes no existían para la organización del evento y otras que desconocen. Un evento que este año ha conseguido vender más localidades que en los últimos años (1.500 vendidas). Estos no se acuerdan de cuando la gente se tiraba sillas a la cabeza en la plaza de toros con broncas y excesos de aquellos tiempos… Pero lo usan como argumento en luchas políticas o personales sin base sólida…. Así les va. Estas voces suelen usar comparaciones forzadas, critican sin argumentos reales y desvían la atención de lo esencial: el impulso social, cultural y económico que la programación genera cada verano en la ciudad.

Recordemos que la Fiesta de la Bulería nació en 1967 gracias a Juan de la Plata ¡cuánto te echamos de menos Juan, “ajolá volvieras Juan”! y pronto pasó a ser gestionada por el Ayuntamiento, convirtiéndose en uno de los festivales flamencos más importantes del mundo. Desde sus inicios, ha tenido varias sedes como el cine Tempul a la Plaza de Toros y posteriormente al Alcázar, Alameda Vieja o Mamelón. Actualmente el día central de la programación se celebra en González Byass, mientras que los días previos se han celebrado con rotundo éxito de asistencia de público y crítica en Plaza Belén. Como podemos ver la cita se ha ido adaptando a los ritmos, normativas, limitaciones y necesidades de Jerez, siempre buscando acercar la tradición a nuevos públicos y fortalecer el vínculo con los barrios. Se ha ido celebrando en distintos lugares dependiendo el gobierno de la ciudad y sus políticas, pero siempre buscando el beneficio de la ciudad desde sus criterios.

Como ocurre cada año en esta cita de calado, la Fiesta de la Bulería también ha sido objeto de críticas, unas bien fundadas como la del ex delegado de cultura Paco Camas publicada en su muro de Facebook. Paco defiende además creo que con cierta razón que la Fiesta de la Bulería, aunque él ya en su reinado lo celebró allí mismo en González Byass, debe celebrase en un espacio donde la fiesta de bulería quede claramente identificada como una fiesta de la ciudad de Jerez, y no que se celebre en las instalaciones de una empresa privada que al final corremos el peligro de perder la marca “Fiesta de la Bulería de Jerez” pues se asociará con la empresa privada y no con la ciudad. Otros aprovechan la ocasión para obtener rédito.

Esta última edición, celebrada el 23 de agosto de 2025, supuso un punto de inflexión al apostar por una programación diversa, con artistas iconos y referencia de Jerez y espacios emblemáticos como la bodega la Tonelería de Tío Pepe y la nueva ubicación en Plaza Belén. Todas las veladas confirmaron el acierto de la decisión del actual gobierno de Jerez. Así, la plaza Belén se erigió en epicentro de convivencia y disfrute, logrando llenos absolutos todos los días e impulsando el comercio y la vida cultural del centro y los barrios aledaños. Y el día, llamemos `grande´, el 23 de agosto fue todo un éxito absoluto de asistencia con todas las localidades agotadas en La Tonelería. El éxito reciente no solo se mide en asistencia, sino en la capacidad del evento para generar pertenencia entre jerezanos y visitantes, adaptarse a formatos abiertos, accesibles y familiares, y ofrecer actividades gratuitas de convivencia, espectáculos de cante, baile, clases y experiencias culinarias en un entorno seguro e iluminado. La Fiesta de la Bulería sigue, por consiguiente, mostrando que la mejor respuesta ante las críticas infundadas es el compromiso con la tradición, la apertura a la innovación y el respaldo popular que, año tras año, le confieren su auténtica legitimidad y vaya usté condió.