Guardiola pone en marcha el reloj electoral

Dicen en Génova que no piensan en un superdomingo de elecciones autonómicas, como se barrunta desde hace semanas, pero la extremeña María Guardiola ha puesto en marcha el reloj electoral.

Un punto de partida aunque no se concrete el superdomingo, y en Ferraz ya pueden andarse con cuidado. Son cinco los gobiernos regionales del PP con los que Vox ha roto relaciones y se ha echado al monte. Confía en su respaldo electoral, que confirman todos los sondeos. Todo puede ocurrir, las urnas las carga el diablo y es innegable que efectivamente se advierte una ola a favor de Vox, sobre todo en la gente joven. Pero tendría que incrementar mucho su voto para ganar este envite.

Feijóo ya puede dedicarse a diseñar una buena campaña electoral. Porque estas elecciones extremeñas deberían ser el primer paso para visualizar que un porcentaje amplio de españoles sienten profundo rechazo a la corrupción y la desidia con la que gobierna Pedro Sánchez, y podrían empezar a demostrarlo en las elecciones autonómicas.

Sánchez y los suyos, como siempre, hacen como que el adelanto extremeño les tiene sin cuidado. Pero si María Guardiola saca un buen resultado, y se celebran futuras elecciones regionales en las que el PP puede demostrar su capacidad de reacción para superar situaciones poco favorables las actuales, Pedro Sánchez lo va a pasar regular. Porque repetir el fiasco de las anteriores autonómicas y municipales en las que dejó sin trabajo a tantos altos cargos, no se perdona de buen grado. Sobre todo, cuando podría repetirse lo que se vivió hace dos años, que la falta de votos al PSOE no fue por rechazo a los candidatos, sino por rechazo a Pedro Sánchez … Y por la pésima campaña y estrategia del PP, que no supo responder al lema de que era igual a Vox, que se ha prolongado a lo largo de la legislatura. Feijóo tendría que haber aprendido la lección.

El pistoletazo de salida lo da la presidenta de Extremadura. La región que ha acogido al hermano del presidente, uno de los personajes más patéticos que se han conocido en estos tiempos convulsos. Aparte de que logró un trabajo para el que no cumplía los requisitos, todo en él es disparatado. El rival de Guardiola va a ser el amigo del alma y protector del hermanísimo, Miguel Ángel Gallardo. Muy mal tendrían que hacer las cosas Guardiola y Feijóo para no tener un buen resultado en Extremadura y sentar las bases para una ola de fracasos sucesivos de Pedro Sánchez…