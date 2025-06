¡Hasta pronto capi!

EN el fútbol, como en la vida, todo pasa muy rápido. Lo que ayer era noticia hoy es historia y en este tiempo que nos toca vivir, se acentúa mucho más la sensación de celeridad debido a la presencia absoluta de la tecnología y las redes sociales en nuestra sociedad. Desde la rueda de prensa donde Miguel Ángel anunció su marcha del Xerez hasta la fecha se han sucedido una gran cantidad de acontecimientos en el xerecismo. Se ha presentado a Galiano como nuevo entrenador, ya se habla de nuevos jugadores a incorporar, se conocen algunas de las bajas de la plantilla y cuadro técnico en el club, la rueda sigue girando y la vida continúa.

Ante tanto vértigo y tanta velocidad, no está de más pararnos de vez en cuando un rato y mirar hacia atrás. En este caso para valorar y reconocer el peso que hasta la fecha ha tenido en el Xerez CD la figura de Miguel Ángel Rondán. No ya solo por su trayectoria como jugador y capitán azulino, también por su aportación en el apartado técnico y, como dijo el otro día el actual presidente del Xerez, por su contribución económica.

Siempre con un perfil bajo, tal y como jugaba en el campo, él al corte, sobrio y las florituras para los de arriba, desde los despachos ha mantenido esa misma forma de ser y actuar. Recuerdo aquellas entrevistas a principio de los noventa, donde siendo ambos muy jóvenes, ya derrochaba serenidad, coherencia y compromiso por el colectivo. En todos estos años, ha ido puliendo y mejorando aún más su carácter y su personalidad.

Nadie es imprescindible en esta vida, pero es más que evidente que hay personas que son más prescindibles que otras. Con esto quiero decir que en el Xerez CD perdemos a un gran profesional y en la Balona consiguen un gran fichaje con el de San José del Valle. En la despedida, Rondán adujo motivos personales para abandonar el club, luego me han llegado rumores de todos los colores, pero conociéndolo un poco, detrás de esas palabras solo debe haber un motivo lo suficientemente importante como para abandonar al club y al mismo tiempo, tan personal como para no comentarlo, así que por respeto a él, he hecho oídos sordos a todos esos rumores.

Lo único que deseo es que en futuro se puedan dar las circunstancias para que Miguel Ángel regrese al Xerez porque es uno de los pocos profesionales, junto con el Pirata y alguno más, que sienten como suyo a este club y eso, en estos tiempos que corren de tanto impostor y tanta fachada vacua, se debería tener muy presente. Aquí ya estamos con el proyecto de Galiano, la vida sigue, nadie es imprescindible, pero yo ya te echo de menos. ¡Que todo te vaya bien, capi!