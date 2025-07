El ser humano no merece la vida y ha fracasado como especie”. Esta clase de afirmaciones apocalípticas se vienen repitiendo continuamente en estos últimos tiempos. En 2006 lo decía José Saramago en unos cursos de verano de no sé qué universidad (pagada con dinero del contribuyente, por supuesto). El historiador israelí Yuval Noah Harari –el autor de Sapiens– decía también hace poco que la especie humana había fracasado, y él atribuía ese fracaso a la epidemia de Covid y a la invasión de Ucrania. Y ahora mismo he visto repetido ese diagnóstico fúnebre en no sé cuántas entrevistas con supuestos expertos que me aparecen cada día en los contenidos de Discover que me suministra Google. “La especie humana ha fracasado”, me repiten estos cuervos agoreros.

¿Ha fracasado? ¿Hemos fracasado? ¿Realmente puede decirse que hemos fracasado y que no somos dignos de vivir en este planeta? ¿Se puede decir que ha fracasado una especie que ha creado la inteligencia artificial, las vacunas contra el Covid, los automóviles eléctricos, las terapias del ARN mensajero o la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Se puede decir que ha fracasado una especie que ha mandado un vehículo robotizado a Marte, el Rover, que ha grabado el sonido del viento marciano y ha filmado el paisaje del cráter Jézero, un paisaje más bien monótono y deslucido, por supuesto, y en el que ninguno de nosotros querría pasar sus vacaciones de verano, aunque ningún ser humano podía haber visto hasta ahora ese paisaje tal como lo hemos visto nosotros? ¿Es el Rover en Marte un fracaso? ¿Es un motivo suficiente para pensar que ya no pintamos nada en este planeta por culpa de la desigualdad y el hambre y el cambio climático?

Siempre me ha sorprendido el prestigio, sobre todo en los medios académicos e intelectuales, que tienen los charlatanes que difunden mensajes apocalípticos anunciando el fracaso de la especie humana. ¿Es el mundo peor ahora que en 1887, cuando los niños trabajaban en las minas de carbón y la esperanza de vida se cifraba –en los países ricos– en unos 40 años más o menos? ¿Es ahora el mundo más cruel, más injusto, más inhóspito o más inhumano que hace cincuenta años? ¿Es más inhabitable? Lo dudo mucho.