El hombre anuncio

La catástrofe meteorológica que ha asolado Andalucía esta semana ha dejado una gran demostración de buen periodismo local y regional, de prensa, radio y televisión. También hemos tenido exóticos ejemplos de lo contrario en algunos programas de televisión nacionales. Hemos oído a informadores de una tele privada admirados de cómo el puente Carranza de acceso a Cádiz sobre la Bahía parecía rodeado por un mar producto de la inundación. Y hemos visto contar en la televisión pública que se había caído un trozo de la Giralda, por el desprendimiento del brazo del jarrón de azucenas de un remate de la torre. Merece un capítulo destacado el despliegue informativo de Canal Sur, radio y televisión, en directo desde todos los lugares de riesgo, en un esfuerzo profesional y físico espectacular durante días y días. Lo que demuestra que en la RTVA hay muchos buenos periodistas y técnicos.

Una lástima, que en la salud y en la enfermedad, los directivos de la televisión pública regional pierdan el pedal y abusen de las imágenes del presidente de la Junta, con las que adornan cualquier acontecimiento luminoso, gozoso, glorioso o doloroso. En muchos casos, como en este, sin necesidad. Los equipos de Emergencias que dirige Antonio Sanz han cumplido con eficiencia su trabajo y se han coordinado a la perfección con otras administraciones. Pero el Departamento de Marquetin presidencial es insaciable. El jueves, Juan Manuel Moreno estuvo 23 minutos y medio en la pantalla de Canal Sur durante la jornada. En las tertulias, en las imágenes sinfín que aparecen mientras hablan los comentaristas, Juanma salía una y otra vez. El jueves de la semana pasada se celebró el funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz; sin contar la misa, entre los dos telediarios y las dos tertulias fueron 14 minutos. Y la jornada del 4 de diciembre, Día de la Bandera, ocupó la pantalla una hora y diez minutos.

Hacerse el protagonista en toda circunstancia resulta deplorable por repetido. El presidente visitó este jueves en Jerez zonas inundadas. Hizo una advertencia a todo el mundo: “no se pueden acercar a ningún arroyo, a ningún río”. A continuación ante un grupo de fotógrafos, con botas katiuskas se adentró cinco pasos en el desbordado Guadalete y señaló al horizonte. Un posado del hombre anuncio, en medio de la tragedia. Hay elecciones en junio. Se nota.