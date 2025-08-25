Los imbécilesLos imbéciles

El presidente del Gobierno acaba de anunciar que serán reconocidas como zonas de emergencias todas aquellas que se han visto asoladas por los incendios. Muy bien, don Pedro. Que suenen las campanas. No vaya a pensar, señor presidente, que el personal que ha visto tan cerca la muerte y la pérdida de sus casas y sus negocios se cree todo lo que les va diciendo una semana después de que comenzaran los acontecimientos vividos entre las llamas en los montes y sierras de España. Y los que aún quedan por vivir. No es que piensen estos ciudadanos que usted no cumple, o que miente, o que cambia de opinión. No es eso, no piense mal de ellos, algunos han visto arder sus campos, sus negocios y hasta sus casas. Es que han visto el comportamiento que han tenido los responsables, bien los gobiernos autonómicos, o el central, ante lo ocurrido anteriormente en Lorca (Murcia), Canarias o en pueblos de Valencia, por acercarnos a los tres últimos acontecimientos que llevaron aparejados la denominación de catástrofes, y por lo tanto ser declaradas zonas que debían recibir las ayudas del estado.

Si los actuales afectados han visto el corte de pelo que le han dado a estos vecinos, ¿quién se fía del peluquero central, de los peluqueros autonómicos o de la academia que forman entre todos? Ese es el problema. Perdone que se lo diga, pero en estos momentos son muy pocos los españoles que se fían de los distintos gobiernos que componen el estado, sea el central o los regionales. La guerra de responsabilidades que se organiza entre los partidos cuando llegan desgracias como la que hemos vivido en este verano, lo único que viene a constatar es que estamos en manos de los más imbéciles gobernantes que ha tenido el país en décadas. Si los campos son responsabilidad de las autonomías, dejen de quejarse ante el gobierno central y tenga ous para enfrentarse a Pedro y a todos los grupos a la hora de trabajar durante el invierno en los montes. No parece de lógica que acepten ustedes las leyes que van en contra de la limpieza de los montes, sabiendo lo que supone cuando llegan los rigores climáticos.

Si ellos, los del gobierno de Madrid son unos imbéciles, no demuestren ustedes desde los autonómicos que son tan imbéciles como ellos. Pero no vemos que lo hagan. Dan la impresión más bien de que están algo “acollonados” antes las huestes políticas y sociales de Pedro I el guapo. (Últimamente lo vemos algo demacrado. ¿Por qué será?) Lo que nos lleva a pensar que tienen razón aquellos que piensan que imbéciles unos, imbéciles los otros, y los ciudadanos viviendo en medio, lo que es un sin vivir.