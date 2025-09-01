Jerez, 1 de septiembre de 1953: bomberos a contramano, Romero Palomo y el Betis en Domecq (I)

El alcalde Álvaro Domecq emite un comunicado oficial a propósito del servicio de bomberos: “Al objeto de conseguir la debida capacitación el personal adscrito al Servicio de Incendios, los lunes, miércoles y viernes, del 1 al 10 del presente mes, de 6 a 7 de la tarde, se llevarán a cabo prácticas y ejercicios de dicho personal. Al hacerlo público, se interesa que todo el que circule en coche, que al sentir las sirenas de los del mencionado servicio, instantáneamente quede parado en el lugar en que se encuentre, a ser posible, a la derecha de la calle por que vaya transitando, dejando a aquellos libre paso. Asimismo, los peatones deberán abstenerse, tan pronto escuchen las sirenas, de cruzar la calle, en evitación de accidentes, dado que los coches de incendios podrán circular a contramano, cuando sea necesario y marcharán a toda velocidad. Espera la alcaldía que el vecindario, percatado de la importancia que tiene este servicio, y de la necesidad de conseguir una eficiencia en su funcionamiento, que responda al sacrificio que ha supuesto la dotación del mismo del material adecuado y seguirá exactamente estas instrucciones, sin dar lugar a imposición de sanción alguna por contravención de ellas”.

Durante el primer café de la mañana los jerezanos comentaron en los bares céntricos de la ciudad cuanto sucedía veinticuatro horas antes. Por ejemplo que una vecina fuera gravemente atropellada por un automóvil de matricula extranjera en la denominada Cuesta de la Alcubilla. En el mismo coche causante del suceso fue trasladada a la Casa de Socorro del Hospital de Santa Isabel y asistida de primera intención por los facultativos de guardia, médico señor Timermans, y prácticamente señor Sanjuán. Ambos apreciaron una herida incisa en la región temporal, de ocho centímetros, en el lado derecho, con fractura y hundimiento del mismo. Pronóstico: grave.

Tras la cura, pasó -encamada- a la Sala de la Misa. Esta mujer respondía al nombre de Josefa Ruiz Gálvez, de 39 años de edad, con domicilio en la plaza Domecq número 3. Fue intervenida más tarde en el quirófano del hospital. Operándola el doctor Luis Romero Palomo, quien fuese ayudado por el practicante señor Grajales. El conductor autor del atropello, también de 39 años, fue el francés Vincler Jean Gruy, natural de Meurthe et Moselle, que entonces residía en Marruecos, concretamente en la calle Verlet número 183 de Marrakech. Ingresó de inmediato, por disposición del juez de instrucción, en la cárcel de Jerez para responder de su delito.

El 1 de septiembre, martes, amaneció con el dinamismo social propio del inicio de una nueva temporada laboral. Los desayunos fueron cónclave de tertulias efímeras. Alguien comentaba el aspecto desértico que Jerez presentaba dos días antes, el domingo anterior, en tanto la práctica totalidad de los ciudadanos aprovecharon para disfrutar de la jornada -con coletazos ya nostálgicos de final de verano aún sin sones de la melodía del Dúo Dinámico- en las playas más cercanas. Impuso su ley -y sus temperaturas- un agobiante calor de levante en calma. Tan sólo permanecieron Jerez intramuros aquellos que, dadas las personales estrecheces económicas, no pudieron optar por tan arenoso asueto y, de otra parte, los acérrimos aficionados al deporte rey -quienes, dicho sea de paso, al menos saborearon el azúcar del éxito de un Jerez que venció al Betis por un aplastante 5 a 2-…

