Jerez, 14 de enero de 1944: Neupaver Franco, Trujillo Organvides y Monroy Pérez

La gripe campa a sus anchas. Afectando a sirios y troyanos. A párvulos y adultos. Lanza sus dardos certeros al centro de una diana común: las altas temperaturas de los cuerpos febriles. Abundan por doquier las toses, los pensamientos que tiritan, los harapos mojados -a veces hechos trizas- sobre la frente, el físico malestar general. Un frío de mil demonios se acoda en los pliegues de cualquier esquina. Numerosos hogares de los jerezanos hacen las veces de hospitales accidentales. La enfermedad constituye enemigo indómito. Así amanece y así anochece el 14 de enero de 1944 en Jerez. Los lingotazos tempraneros neutralizan los gélidos estómagos de no escasos obreros (quienes, al alba sería, se disponen a iniciar la faena). El Ayuntamiento emite un comunicado a través del cual “se recuerda a los señores almacenistas y productores de mosto, la conveniencia de inscribir sus bodegas en el Registro de Bodegas de Producción del Consejo Regulador, según determina el articulo 10 del reglamento del mencionado Consejo, en evitación de que sus vinos no puedan ser introducidos en las bodegas de la Zona de Exportación o queden fuera de los beneficios que les alcance al aplicar el articulo 6. Igualmente deberán tener presente lo dispuesto en el articulo 19 para evitar denuncias y perjuicios”.

La Banda Municipal ensaya de cara al concierto previsto para el domingo 16, en el patio de la Casa Consistorial. Los jerezanos melómanos agradecen muy mucho este tipo de convocatorias. Hablan los expertos de la necesidad de cultivar el espíritu al hilo de la música. Gluck, Beethoven, Wagner, Tchaikovski y Borodín serían los autores elegidos para conformar un programa de nivel. El concierto se ofreció con entrada libre y así comenzar a las doce del mediodía. El boca-oreja extendió la noticia de un suceso luctuoso. A las tres de la madrugada fue encontrado en la calle Santo Domingo el cadáver de un hombre. Una vez identificado, resultó ser José González Ruiz, de 45 años, oficio arrumbador, que poco antes había salido de su domicilio sin ningún síntoma que anunciara tan repentino desenlace. Por orden judicial fue transportado al cementerio. Recibieron el pésame de numerosos jerezanos su viuda, Encarnación Monroy Pérez, hijos y demás familia doliente. A las cuatro y media de la tarde de este viernes 14 de enero de 1944 fue conducido al cementerio católico el cuerpo sin vida de José Trujillo Organvides. Su director espiritual Rafael Rodríguez González, hermanos, hermanas políticas Francisca Gómez y María Fabra, sobrinos y sobrinos políticos, rogaron a sus relaciones y amistades acudieran al funeral que tuvo lugar a las cuatro de la tarde en San Miguel. Vivía en Ángel Mayo, 11. Suplicaron sus hermanos Miguel y Juan Trujillo Organvides. Precisamente en ese mismo número otro vecino ofrecía máquinas de escribir a módicos precios.

Casa con torre y nueve habitaciones se puso a la venta en la Barriada de España. Con razón y pedidos en el ‘Bar Maravilla’, y destino a los sumamente interesados, se vendía plantones de almendros con injertos, desde 70 céntimos la unidad. El doctor Moreno Pirla trasladó su consulta a San Miguel 2. El Xerez militaba en segunda división junto al Baracaldo, Betis, Arenas, Valladolid, Hércules, Ceuta, Osasuna, Gijón, Constancia, Alcoyano, Zaragoza, Leonesa y Murcia. La situación económica del club era deficitaria y la junta directiva hizo hasta tres llamamientos a la afición. A resultas de lo cual un amplio número de socios acudieron a la secretaria del equipo para aportar su cooperación económica. El domingo 16, en el Estadio Domecq, se disputó un partido amistoso entre el Xerez y el C. D. La Naval, de San Fernando. Igualmente en esta misma jornada dominical, y en lo tocante al deporte del Frente de Juventudes, acogió la ciudad los siguientes encuentros: a las diez y media: Hogar Provincial-Unión Deportiva; y las doce y media: Atlético Jerezano-C. D. Imperial; a las dos de la tarde: C. D. Bengala-Santiago. Carlos Zarzuela Rodríguez, con oficina en calle Beato Juan Grande 4, era el representante de Valdespino -jerez y coñac-. A precio inmejorable se puso a la venta una caseta para feria o playa -de considerable tamaño- con razón en ‘Bar La Ina’.

Un dato curioso: a tenor de lo publicado por la Dirección General de Estadística, en relación al censo de la población de España, y más concretamente refiriéndose a Cádiz y su provincia, se extrae: a) que, aunque en todo el país hay más mujeres que hombres, en la de Cádiz no sucede así, esto es: “301.422 varones y 299.018 hembras”; b) que Jerez es la ciudad de más habitantes de la provincia (89.525) frente, por ejemplo, a Cádiz (87.767) y c) otros datos reseñables son los de San Fernando (38.581), El Puerto de Santa María (29.197), Puerto Real (14.854), Chipiona (6.093) o Sanlúcar de Barrameda (32.348). El viernes 14 celebran sus cultos semanales hermandades como el Mayor Dolor -con el ejercicio de la Corona Dolorosa, meditación y solemne salve popular-, Jesús Nazareno en San Juan de Letrán o los denominados ‘Viernes del Santo Crucifijo’ en San Miguel. Marchó a Madrid Manuel María González Gordon. Del mismo modo la señorita Silvia Spencer. Pasa unos días en tierra jerezana Pedro Argudo Rivero. Recibieron felizmente un niño, segundo fruto de su matrimonio, Francisca Álvarez y Álvarez y Federico Neupaver Franco.