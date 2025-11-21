Jerez, 15 agosto 1936: el Cristo de la Expiración preside una misa de campaña en Cristina (y II)

El público aplaudió sin cesar. Se reiteraron las ovaciones. Llegó pocos minutos más tarde la representación municipal bajo mazas, precedida a su vez de la banda municipal. Presidía el alcalde, comandante de Caballería Bernabé Rico Cortés, así como también asistieron los gestores Salvador Díez Gutiérrez, José María Aranda del Río, Alberto Pérez Luna, Pedro Ysasi e Ivison, Manuel Ivision Sánchez-Romate, conde de Peraleja y Antonio Vega López Soldado; capellán de la ciudad Bartolomé Orellana; secretario Ángel Amores Riedel y mayordomo Francisco Mariscal. A su vez tomaron asiento en el estrado el capitán de la Guardia Civil Federico Montero, el subdelegado de Hacienda Manuel Ruiz Cintado, el director del Instituto de 2ª Enseñanza Manuel Chacón, el juez decano de los de Instrucción Antonio Córdova, el canónigo de la Colegiata Francisco de P. del Pino, el director de la Escuela de Artes y oficios Nicolás Soro y el mayordomo honorario de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración Fernando Fernández Gao.

En ubicaciones preferentes pudo observarse a los presbíteros Anselmo Andrades, Manuel Becerra, José María González Marín y al magistral de la Colegiata Bernardo Martí Raro. Igualmente estos cargos y sus titulares: teniente coronel de Estado Mayor Manuel de la Rosa, jefe de los servicios públicos Francisco Campuzano, teniente de la Guardia Civil Alfonso Pérez, teniente de Carabineros Isidoro Herrera y Fernández Humanes, comandante de Caballería Luis Moreno Torres, alféreces José Rosúa e Isidoro Samper, teniente de complemento Federico Mantaras García-Pelayo. No faltaron las siguientes personalidades: juez de instrucción del distrito de San Miguel sr. Bueno, inspector de Sanidad Salvador Dasas, presidente del Ateneo Ángel Antón, representantes de Radio Jerez: Manuel Ruiz Cortina y Enrique Mayo, capitán de Caballería Antonio Freyre y García de Leaniz, decano del Colegio de Procuradores Antonio Benítez López, en representación del Casino Nacional: Antonio Camacho García-Ledesma, director de la Escuela de Comercio Juan J. del Junco, catedráticos del Instituto Horacio Bel Martínez y Horacio Bel Baena, director de Teléfonos Francisco Jiménez del Pozo, alférez médico de complemento Pedro Velarde y Ramos Izquierdo.

Asistieron más referencias de la sociedad jerezana: Manuel Guerrero Lozano, marqués de Torresoto, Juan Ballesteros, Manuel Díez Hidalgo, capitán de Infantería Arturo Paz Varela, Manuel González Gordon, Cristóbal de la Quintana, Pedro Gutiérrez de Quijano, capellán de los Pelayos Juan Torres Silva, administrador de Correos señor Jalón, así como una amplísima presencia del magisterio y la prensa local, y de otras innúmeras corporaciones e instituciones. Un toque de clarín da la señal para la izada de la bandera roja y gualda -lo que se lleva a efecto desde el balcón principal de la casa palacio de los marqueses de Salobral-. Las fuerzas presentan armas y baten en marcha los músicos y la multitud estalla en manifestaciones de entusiasmo. Tras un discurso del marqués de Casa Arizón, dio principio la Santa Misa ante el altar del Santísimo Cristo de la Expiración. A los pies del Sagrado Titular de la Hermandad del Viernes Santo, una ampliación fotográfica de la patrona de Jerez, la Santísima Virgen de la Merced.

Oficiaría el santo sacrificio el capellán militar Juan Sanjuán, asistido del capellán de los requetés Rafael López de Munain y del seminarista Juan Antúnez Rodríguez. Daban guardia de honor las escuadras de Gastadores de Falange y del Requeté. La banda municipal, dirigida por el gran músico Germán Álvarez Beigbeder, interpretó, durante el acto religioso, el preludio del tercer acto de ‘Los maestros cantores’ de Wagner y el ‘Aria de la suite’ de Bach. Para el siempre grandioso momento de elevar el celebrante la Sagrada Forma (la hostia consagrada) la municipal interpretó ‘Athalia’ de Mendelssohn. Tras la celebración de la Eucaristía, la corporación municipal y demás autoridades se trasladaron a las casas consistoriales para presenciar el desfile de las fuerzas que habían formado en las anteriores ceremonias.

El balcón central del edificio estuvo ocupado por el alcalde, gestores y autoridades, juntamente con una destacada comisión representante de la mujer jerezana, verbigracia: Silvia Domecq, de Zuleta, o Ángeles Velarde y Díaz Monforte, quien se cubría con mantilla de morilleras. El desfile respetó el orden que a continuación enumero: sección montada del cuerpo de carabineros; sección montada del benemérito Instituto de la Guardia Civil; ambulancia de la Cruz Roja; fuerzas del Depósito de Recría y Doma,

Guardia Cívica, Falange con sus secciones femeninas; batallón de milicianos; requeté con sus secciones de Margaritas y Pelayos; Guardias de Asalto y escuadrón de Caballería. La banda de música interpretó el pasodoble ‘Las corsarias’ mientras el evento, a punto de concluir, contextualizaba a una sociedad siempre hija de su tiempo.