Jerez, 1900: el marqués de Casa Bermeja, ‘Contrasordera Thompson’ y Dionisio García Pelayo

Jerez/Primeros días del mes de julio del año 1900: Jerez no era una ciudad ni taciturna ni plomiza. Frente a los posibles incendios, Juan Granados, calle Fate número 5, admite seguros por cuenta de la compañía inglesa ‘Guardían’, establecida desde 1821. En la calle San Cristóbal 14 el público visita una almoneda de cuadros al óleo. El número 22 de la calle Caballeros es lugar de creciente concurrencia de jerezanos. Allí establece sede comercial ‘La favorita’, casa de préstamos. El tasador Luis Cuenca anuncia que el domingo 5 de agosto, desde la una de la tarde en adelante, se venderán en subasta pública las alhajas, ropas y demás objetos procedentes de los empeños tramitados en dicha casa (pertenecientes al mes de diciembre de 1899), caso de no ser redimidos o renovados por sus dueños. Asimismo se venderán en esta subasta todos los lotes que contengan prendas en peligro de polilla u otras causas -por las cuales no puedan admitir prórroga-. El Teatro Eslava anuncia para la jornada del martes10 de julio ‘Las campanadas, a las ocho y media, ‘El reclamo’, a las nueve y media, ‘Los monigotes y el motete’, a las diez y media y ‘Al agua, patos’ a las once y media.

El día 4 de julio, comenzó en la parroquia de San Juan de los Caballeros la anual novena del Santísimo e Inmaculado Corazón de María. En el referido año de 1900 los carmelitas residentes en esta ciudad, y en unión de ellos su Venerable Orden tercera y Hermandad del Santo Escapulario, celebraron la festividad principal de su Inmaculada Madre la Virgen Santísima del Carmen. Dicha festividad es precedida de la acostumbrada novena preparatoria. El 9 de julio el marqués de Casa Bermeja rubrica lo siguiente: “Acordado por el excelentísimo Ayuntamiento de mi presidencia proveer en concurso la plaza vacante de farmacéutico de la Beneficencia Municipal de esta ciudad, dotada con el haber anual de 1.500 pesetas, se anuncia el referido concurso por término de 30 días, contados desde el siguiente de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia para que las personas que, teniendo las condiciones reglamentarias, deseen optar a ella, presenten sus solicitudes en esta alcaldía dentro del plazo prefijado”.

El 8 de julio se registran números que hablan de otra época: la cárcel: 51 presos existentes del día anterior, 1 preso entra el día en fecha, salen 3 presos; el Hospital Santa Isabel: 132 enfermos del día anterior, 2 entran el día en fecha, 31 causan baja por curados y 5 ídem por fallecimiento; cementerio: cadáveres sepultados: 1 hombre, 1 mujer, 5 niños y 1 niña; hospitalidad domiciliaria: 9 papeletas expedidas en dicha jornada, 171 nodrizas que se pagan en esta capítulo y ningún transeúnte socorrido. Para los males secretos y enfermedades de la vejiga, ‘Cápsulas Mathey-Caylus’. El servicio de coches desde la Victoria al Balneario, con paradas en la Alameda de Cristina y plaza Alfonso XII, a 3 reales el asiento de ida y vuelta. En la calle Francos número 23 se recibió una partida de lana al precio de 60 reales arroba por cuenta del cosechero.

La casa del número 7 de la calle Naranjas se arrendaba, con razón en el 12 de Pedro Alonso. La compañía holandesa Hesselink Hermanos y Cía se presenta como responsables de extractores de vinos en España y Portugal -la sede jerezana, en Cerrón 16-. A mediados de julio bajaron de precio las patatas. Los jerezanos, niños y adultos, aficionados a los helados encontraban su mejor destino en la Alameda Vieja, frente a la montaña rusa. El precio siempre al alcance de todos los bolsillos: helados a 25 céntimos y medios helados a 12 céntimos. Allí mismo también se despachan cervezas, gaseosas y refrescos muy fríos. En la Farmacia ‘Buen Suceso’, sita en calle Caballeros 12, podía adquirirse ‘El matadolor’, un preparado americano que calmaba “a la primera fricción” los más agudos dolores reumáticos, inflamatorios, nerviosos y gotosos. Para “curar gratamente sin operar” la sordera, zumbidos, flujos, ‘Contrasordera Thompson’. A 4 pesetas la caja. Los males de los nervios se combaten con ‘Perlas Koch’.

La librería de la calle Larga 33 oferta una publicación relativa a la cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral: nueva edición ilustrada con grabados. ¿El precio? 6,50 pesetas. Finalizaron las obras de construcción y reparación en las casas de la calle Cerrón y Santa María, propiedad de Dionisio García Pelayo. Quienes aspiraron a disfrutar de sus comodidades y la más absoluta independencia pudieron consultar precio y condiciones en la misma finca. A una peseta el quintal se venden remolachas -para vacas y cerdos- en el Recreo de las Cadenas. Con motivo de la temporada de verano se recibe en la casa ‘Rodríguez Hermanos’ -calle Larga número 9- un gran surtido de sedas, alpacas, lanas, sedalinas… Piqués y elegantes muselinas clarín… Aquellos jerezanos que optaron por comprar “un buen terno de primavera”, estambre, vicuña, jerga, tricots, alpacas en negro y colores, driles y esterillas de hilo, no dudaron en visitar este céntrico comercio -que además contaba con depósito en pañuelos de China bordados, lisos y adamascados-. Jamás se dio opción al regateo del precio y la venta siempre al contado. ‘Rodríguez Hermanos’ disponía de un sastre que confeccionada trajes a medida desde 25 pesetas.