Jerez, 1940: ecos de sociedad del día que nació Álvaro Domecq Romero

Envuelta en la más radiante felicidad dio a luz el lunes 8 de abril de 1940 un hermoso niño María Pepa Romero Sánchez, esposa de Álvaro Domecq Díez. Horas más tarde de su nacimiento recibió las aguas del bautismo el recién nacido –Álvaro Domecq Romero- en la iglesia parroquial de San Marcos, administrando el sacramento el sacerdote párroco de los Cuatro Evangelistas José González Marín. Ejercieron de padrinos los abuelos maternos señores de Romero Benítez (Manuel). Sostuvieron el salero, el crucifijo y la vela los niños Ramón y María del Buen Consejo Mora Figueroa y Trinidad Romero Romero. El acto se celebró en la más estricta intimidad. Veinticuatro horas antes, en la tarde del domingo, y por la marquesa viuda de Casa Domecq y el marqués de Domecq d’Usquain, fue pedida para su hijo y hermano, Juan Pedro Domecq Rivero, a la baronesa viuda de Alvar del Campo la mano de su hija Angelita. A tal fin se reunieron en la suntuosa casa de la calle Liebre las amistades de ambas distinguidas familias jerezanas. La boda se fijó para el mes de mayo.

Un buen número de jerezanos mostraron su contento por el enlace nupcial -celebrado en la parroquia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda- de Victoria del Río y Viruel y el distinguido joven Enrique de Angulo y Otaolaorruchi. Bendijo la unión el párroco Antonio González Márquez y actuaron de padrinos Carmen Otaolaorruchi, madre del contrayente, y Ángel del Río, padre de la desposada. Testigos: Ángel y Luis del Río y Viruel, Romualdo Corchero y Jerónimo de Angulo y Otaolaorruchi. Los nuevos esposados marcharon a Madrid y otras capitales para disfrutar de las primeras vivencias de su luna de miel. Dio a luz una niña, tercer fruto de su matrimonio, Áurea Moscoso, esposa del poeta Pedro Pérez Clotet. Sus amigos jerezanos cursaron felicitaciones a tan renombrado escritor, a la sazón antiguo alumno de Pedro Salinas y compañero de estudios de Luis Cernuda y Joaquín Romero Murube.

En su domicilio jerezano sufrió una aparatosa caída -fracturándose el húmero derecho- María Neupaver, maestra nacional, esposa de José Ruiz Dorado, auxiliar de caja de la Depositaría Municipal. Pronto el estado de la paciente sería punto menos que satisfactorio, en tanto tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Entre los corrillos de sus amistades más cercanas, se comentaba que, de cara a la próxima Feria de Abril, vestiría por primera vez el traje largo la señorita Angelita Campoy Miró. Luisa Nieto González y Juan Gómez se muestran pletóricos de alegría ante la venida al mundo de su primera hija. Por la señora viuda de Paullada y señora de Varela, fue pedida en el Puerto de Santa María a Francisco Alcántara la mano de su hija María para el joven procurador Rafael Paullada Varela. Es padre por segunda vez José Luis Labrador Pinto.

El referido día 8 de abril de 1940 fallece Juana Jesus García, esposa que fue de Manuel Moreno Díaz. Recibieron condolencias tanto su viudo como los hijos José y Manuel y demás familia doliente. A su vez tiene lugar en la iglesia parroquial de San Pedro una misa de réquiem aplicada por el eterno descanso de Francisco Carretero Linero, esposo que fue de Carolina García Rodríguez. Numerosos convecinos abrazaron a la desconsolada viuda, a los hijos Juan y Francisco Carretero García y hermanos políticos Juan y Manuel García Rodríguez. En cuanto a la vida religiosa de la ciudad destaco el último día del triduo en honor de San José en el Carmen.

El domingo 7 concluyó en San Miguel el solemne septenario que la piadosa asociación josefina, en dicho templo establecida, dedica a su Titular. Por la mañana hubo comunión general, celebrándose a continuación la función principal presidida por el padre Gutiérrez Silva, S. J. Hubo procesión de S. D. M. por las naves del templo. El Santísimo fue portado por el referido jesuita, yendo de vestuarios los coadjutores de la parroquia Rafael Fernández y Juan de la Cuesta. Cuidó el orden el párroco doctor Rafael Rodríguez González.