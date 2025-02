Jerez: Chema, IA versus cofradías y flamenco en la Academia

Alfa: En los instantes malheridos del amigo -cualquiera que fuese- siempre aparece el abrazo confortador y el aliento balsámico de Chema -cuyo apellido omito por razones de su pura bonhomía-. En mi vida apareció -sin ser reclamado ni en primera ni en segunda convocatoria- como un sevillano ángel de la guarda de pronto salido de la chistera de la fraternidad más evangélica e incondicional. En aquel verano de entonces, la enfermedad -como un lance de estrofa sin agua- quiso cebarse a las bravas con el cuerpo niño de quien apenas contaba dos años de edad. El tiempo -lento como una gotera cuyo ritmo repunta en sordina- era tan sutil como el soslayo de un guiño, como la complacencia inconfesa de un diván desocupado -vacante de hombre y hambre-, como el extrarradio de un callejón sin salida. Como el margen izquierdo de una digresión cargada de cinismo. Como la connivencia que en usufructo lega el nómada. Los intrincados afanes de la vida -tan recios a veces, tan indomables otros- recalaron en el fenómeno de convergencia de la irrupción de Chema -que es generosidad personificada, negación del yo, humilde de bóbilis bóbilis-. Hay personas que no dan pábulo a los intereses creados. Que no dan el pucherazo de los réditos -ficticios a la corta- de la doble careta. Que no dan tregua a los conciliábulos. Hay personas que son como un romance a la sencillez. Como una moraleja jamás lacerada de sarcasmos. Como una lírica sipnosis de la lealtad. La enfermedad, por descontado, fue derrotada por Quien Todo lo Puede. Y amilanada por el diario mensaje de ida sin vuelta de Chema. Un insurrecto -y sevillista- con el santo de cara. Y la Biblia sobre la palma de la mano.

Beta: Viajar, a veces, depara dulces coscorrones. Sarna con gusto… Gamma: La Inteligencia Artificial es tan de ahora que su omnipresencia hace la cusca a determinadas sensibilidades. Los vídeos -ultrajantes-de Sagrados Titulares de diversas Hermandades que -desliando el petate de la falta de respeto- se tornan en creaciones humanas dotadas de movilidad, feísmo y supina pamplina hieren el costado derecho de nuestro fervor. Estos gorigoris audiovisuales dan yuyu. Antier sábado circularon a velocidad de espanto -de WhatsApp en WhatsApp-. ¡La modernidad no es esto, señorías! La ciencia -en efecto- avanza que es una barbaridad: pero la IA proyecta otra finalidad: nunca la deshumanización del arte ni la aberración de la imagen. ¡Ya son ganas de malgastar las energías en estas patochadas dejadas -nunca mejor dicho- de la mano de Dios! ¿La fórmula de la pócima secreta para frenar el impacto social de tamaño desvarío? El general caso omiso. Pero somos dados al morbo del reenvío -compulsivo, impulsivo, incisivo- aunque éste implique la divulgación de la ofensa. La Era Digital trae consigo la profanación de la Ética. La alteración de los vídeos que parecen reales entraña uno de los riesgos más penetrantes de la IA. El ficticio submundo de los trashumanos. La subversión de los simios sin Charlton Heston. La Torre de Babel de la imaginación a la inversa. ¡Si Juan de Mata levantara la cabeza!

Delta: Atención a babor y a estribor. Presten oído. Agucemos la vista sobre la programación cultural jerezana. Anotemos sin más dilación en nuestra agenda de bolsillo. Redondeemos las jornadas de los tres próximos martes. No pasemos por alto el ciclo que no a bombo y platillo pero sí a guitarra y cante nos propone la Real Academia de San Dionisio: ‘Flamenco e investigación’, coordinado por su presidente Juan Salido Freyre. Como señala el propio Juan, “las jornadas harán un repaso al papel del flamenco entre los activos y valores de Jerez como ciudad candidata a la capital europea de la cultura 2031 y, por ello, se profundizará en las fortalezas de nuestra ciudad como candidata, así como el estado de la cuestión y un análisis crítico de la situación. Desde este punto de vista no conviene olvidar la relación entre Jerez capital mundial del flamenco y Jerez capital europea de la cultura”. El martes 18, Francisco Perujo Serrano dictará la ponencia titulada ‘El flamenco: un patrimonio capital de Jerez camino de 2031’. Tocará turno el martes 25 a Juan Diego Mateos Reina con ‘Evolución del sonido y la interpretación en la guitarra’. El martes 4 de marzo ocupará la tribuna de oradores Ramón Soler Díaz para encarar una temática de máximo interés aquí y acullá: ‘El cante de Jerez, antes y después de Moraito’. Todas las sesiones tendrán lugar, como es habitual, en la sede social de la Academia, sita en calle Consistorio número 13, a las 19.30 horas. Y, como viene un servidor repitiendo hasta la saciedad, la entrada es libre hasta completar aforo. Enhorabuena de entrada a la Real Academia de San Dionisio cuyos miembros siguen apostando al alimon por la cultura universal y por las propias raíces jerezanas.