Jerez: crónica de una ‘Premier Day’ en la calle de las Ciencias

Pese a que el frío arreciaba con cierta intermitente tenacidad -como regresando a rachas por sus fueros-, el evento congregó a más de un centenar de personas. No era para menos. La ocasión parecía que ni pintiparada parta disfrutar in situ de unas instalaciones -las de Terry Mobility, concesionario en Jerez (calle de las Ciencias, 4) de Omoda y Jaecoo-, amplias y modernas, cuyo interior se (re)vestía de gala para las presentaciones de los nuevos modelos Omoda 5 SHS, Jaecco 5 Pet-Friendly y Omoda 9 SHS -con espectacular diseño en negro mate-. Se trataba, ya de entrada, de la ‘Premier Day’ que en simultáneo se celebraba en el resto de concesionarios de tan reputada marca en España. Que Omoda y Jaecco constituyen una firma cuyo prestigio -in crescendo- va sobre ruedas, parece afirmación de Perogrullo. No estamos en disposición de propinarle ninguna objeción -ninguna matización- a la estructura, al timing, al guión del acto. Salió todo -desde las palabras de salutación a la guinda musical- a pedir de boca. Se nos antojó brillante. No faltó un detalle -ni en la secuencia de las diversas intervenciones ni en la disposición escénica ni tampoco en el dinamismo de la escaleta-. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. David Montes ejerció de maestro de ceremonias y, por ende, de presentador. David, periodista todoterreno, es como apostar doble contra sencillo -esto es: a caballo ganador- en aras de la amenidad. Reparte juego como pocos nuestro comunicador. Los organizadores de esta convocatoria merecen nuestra más franca enhorabuena: al pan, pan; y al vino, vino: aquí hablemos en plata: no es que aprobaran con nota, sino que -sin bailarles el agua ni pecar gratis et amore de subjetivismo- reciben la calificación de sobresaliente cum laude por el (arduo y de veras profesional) trabajo -escrupuloso en el detalle- bien hecho. Amén otro matiz: no resulta nada fácil -ni de lejos ni de cerca- contar con ingente cantidad de público una noche de jornada laboral, además prácticamente a mediados de semana. Felicitaciones principalmente a Marketer Global Media en la persona de Carlos Vega.

Enseguida reconocimos a la célebre Aguasantas. La guapa influencer se deshizo en elogios para con cuanto allí presenciaba. Pronto trasladó la satisfacción que la embargaba a su cuenta de Instagram. El público fue puntual. A las siete de la tarde ya estaba el aforo completo. Una copa de jerez en el acceso del concesionario. Los primeros brindis cristalizaban la alegría del instante. Un acto de semejante calado también construye sociedad. El marketing moderno ha de procurar encuentros que socialicen. El siglo XXI promueve otros parámetros publicitarios. Y la experiencia de sensaciones juega a favor del producto. Quien elige Terry Mobility apuesta por la garantía. Modelos exclusivos para clientes que no dudan en otorgar preeminencia a las mejores prestaciones. Siempre con las miras puestas en la conjugación de tres verbos proactivos: avanzar, crecer, conducir. El gerente David Herrera anticipó que, pese al nivel top ya contrastado, jamás caerán en el conformismo y por consiguiente continuarán emprendiendo, en tanto a la casa “le queda mucho bagaje todavía”. Este concesionario, a no dudarlo, dará mucho que hablar.

Judith Vara, directora comercial, abrió el turno de palabras. La precisión de su discurso definió a las claras la idiosincrasia institucional de Terry Mobility: “Somos una empresa con alma”. Ignacio de Juan Alique, sales planner de Omoda en España, quiso subrayar la satisfacción que para el grupo supone la presentación de estos tres modelos, habida cuenta “somos una marca con una estrategia multienergía”. Omoda & Jaecoo ponen en valor los coches de alta gama. El testimonio de los clientes en Jerez corrobora esta decidida línea de acción. Profesionales y asesores del equipo comercial, tales José Doncel y Martín Moreno, no regatean consideraciones al respecto de los nuevos modelos presentados. Así, por ejemplo, cómo el Jaecco 5 propone la novedad del techo panorámico, la amplitud de las ventanillas, la gama multienergía, el interior pet-friendly o el modo mascota e incluso el karaoke in car para el entretenimiento -es decir: el divertimento- de toda la familia. Del modelo Omoda 9, el último en descubrirse, sobre negro mate, los comentarios se mueven en el terreno de la fascinación. Martín Moreno, al referirse a los modelos que ven la luz en la Premier Day, asegura que “vamos a reventar el mercado, porque seremos la tercera marca más vendida en España”. El sonido, impecable, de Soni Jerez -con Fernando Romero al frente-, el ágape de Masa Madre -¡qué pestiños!- y la actuación musical de ‘Punto y aparte’ (me encantó la versión del tema de José Manuel Soto ‘Para olvidar un amor’) abrocharon una convocatoria que satisfizo por largo a quienes advertimos un denominador común desde el primer minuto: excelencia.