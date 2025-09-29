Jerez, enero de 1883: José Torres, Manuel Mendoza y plumas metálicas en la calle Larga

A las tres y media de la tarde del 5 de enero de 1883, bajo la presidencia del sr. Ríos Acuña y asistiendo los señores Tardío, Muñoz, Revuelto, Álvarez Jiménez, Ríos (Vicente), García Villalba, Cerrón, Segovia, Fernández (Lorenzo), Bohórquez, Nicolau, Galindo, Santa Cruz, Vélez, Jordan, Fernández Macías, Camacho, Toro, González Márquez, Zapata, Poley, Manrique de Lara, Muñoz, González (Julio), y Luque, celebra sesión la excelentísima Diputación provincial. Leída el acta de la reunión anterior y seguidamente aprobada, se da cuenta del informe de la comisión favorable a la admisión de las actas de Jerez de la Frontera, correspondientes a los señores Camacho, Luque y Cerrón; por Algeciras, de Villalba, Gómez y Torrello; por Arcos, de Zapata, Álvarez Jiménez y Poley; y por El Puerto de Santa María, de Nicolau, Álvarez Jiménez y González Hontoria.

Los jerezanos leen a diario ‘El Guadalete’, periódico político y literario. La redacción y administración, en Compás 2. Llevaba veintinueve años editándose. Las combinaciones de ferrocarriles eran las siguientes: Jerez-Sevilla, Jerez-Cádiz, Jerez-Sanlúcar, Sevilla-Jerez, Cádiz-Jerez y Sanlúcar-Jerez. Los representantes del gremio de almacenistas, almacenistas cosecheros y cosecheros de vinos de Jerez emiten un comunicado cuyo contenido dicta que “no habiéndose podido tomar acuerdo en la Junta convocada para el día 26 a causa de no haber concurrido número suficiente de señores pertenecientes a dicho gremio, se cita nuevamente al mismo, para la una de la tarde del viernes 5 del corriente, en el salón bajo del Consistorio, con el fin de dar cuenta de una comunicación de alcaldía a la aceptación, como medio provisional, del concierto que ha regido hasta ahora a propósito de la cuenta administrativa de las bodegas o depósitos domésticos y reparto de la cantidad en la que el gremio está en descubierto con el ayuntamiento por los tres meses y quince días del concierto por vino y vinagre del presente año económico; en la inteligencia de que cualquiera que sea el número de señores que concurran, se tomará un acuerdo para cumplimentar las apremiantes excitaciones de la autoridad y evitar las responsabilidades que en otro caso puedan recaer sobre el gremio”.

José Torres, reputado dentista cirujano, atendía a los jerezanos, de nueve a cinco, en su consulta sita en calle Pedro Alonso 4. La venerable congregación del Sagrado Corazón de Jesús, establecida en la iglesia de Santo Domingo, celebra el referido 5 de enero, a las ocho y media, misa de comunión general. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, se practicaron sus ejercicios mensuales, concluyendo con la adoración del Niño Jesús, y en la que los congregantes recogieron su santo protector para el naciente año en curso. También en la jornada del 5 se cantaron maitines solemnes en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en honor del misterio de la Epifanía del Señor.

En el mercado de Jerez se vendían carnes de vaca, cerdo, oveja y carnero; asimismo trigo, cebada, garbanzos, alpiste, habas, arvejos y maíz. La lista de entradas y salidas de buques para cargas de vino con destinos internacionales era de lectura común en la ciudad. El vapor ‘Emilia’ entre Cádiz y el Puerto de Santa María contaba con seis salidas diarias. Manuel Mendoza Junco, con sede en calle Carpintería alta número 9, ostentaba en Jerez la representación de la Sociedad Gio: Batta Lavarello, con buques de Cádiz para Montevideo y Buenos Aires (admitiendo pasaje para “Talcahuano”, Valparaíso, Caldera, Arica y Callao, con transbordo en Montevideo”).

En el antiguo despacho de aceitunas de la calle Doctrina número 4, se acababa de recibir, durante los primeros días del mes de enero, una nueva partida de las legítimas ‘Gordales’ de 1ª, 2ª y 3ª clase, a los módicos precios de 4, 5 y 6 reales el medio (todas muy superiores, según sus clases y exquisita calidad). Desde hace más de 40 años el Jarabe Laroze, de cortes de naranjas amargas, se prescribe con éxito por todos los médicos para la curación de las gastritis, “gastraljias”, dolores y retortijones de estómago, estreñimientos rebeldes, para facilitar la digestión y para regularizar todas las funciones de los intestinos. En la librería de calle Larga número 33 se despachaban papel pautado -sistema Iturzaeta- y plumas metálicas.