Jerez exporta sus villancicos

Aunque desde hace años Jerez ha sido siempre un referente con su particular manera de celebrar la Navidad, en los últimos años sus artistas han sabido sacar partido y exportar su manera de cantarla a través del villancico. ‘Así Canta Jerez en Navidad’, con Luis de Perikín, ‘Amor en la Tierra’, con Pepe del Morao, y el grupo Jerez Flamenca Navidad son el mejor ejemplo de un producto con imagen de marca y que a día de hoy recorre el país en Navidad.