Por siempre maestro

El jueves pasado, pronto se conoció la triste noticia de que el gran Antonio Agudo, uno de los pintores más lúcidos, que en los últimos tiempos, han sido, nos dejaba serenamente en su domicilio sevillano. Al parecer se fue como era él, tranquilo, sin sobresaltos, mirando la vida para sacarle lo mejor de la existencia. Fue una última mirada que, estoy seguro de ello, se apagaría sin estridencias, sin gestos crípticos, con la conciencia de haber pasado por la vida como un hombre de bien, como una buena persona y como un pintor humilde en una grandeza indiscutible. Antonio tenía una personalidad arrolladora; era un volcán existencial que eclosionaba siempre para bien, para lo mejor, para abrir los más trascendentes canibos para que los demás anduviesen con soltura y ligeros de equipaje.