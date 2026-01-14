Mal empieza 2026 para las mujeres

El pasado viernes 9 por la tarde los padres de una menor de 13 años que mantenía una relación con un joven de 20, a la que lógicamente los padres de ella se oponían por la diferencia de edad y tratarse de una menor, denunciaron en Logroño la desaparición de la niña. Según El Día de la Rioja, “al contactar los policías con la familia del chico, de nacionalidad rumana, sus padres apuntaron la posibilidad de que se encontrasen en un merendero, propiedad de un tío del chaval, que llegó a hablar con él por teléfono y a quien dijo que aguardasen en el local la llegada de los familiares de la menor para recogerla… Sin embargo, al llegar los agentes y las familias al local lo encontraron vacío y a partir de ahí se perdió el contacto con ellos”. Esa noche fueron encontrados sus cuerpos. El joven había empotrado un coche en la valla que protegía un edificio en construcción y subido con la niña hasta el último piso, arrojándose ambos al vacío. La delegada del Gobierno ha pedido extremar la prudencia informativa al tratarse de una menor, subrayando que el caso cuenta con un largo recorrido investigador antes de poder extraer conclusiones definitivas, aunque todo apunta al doble suicidio. Y, dada la edad de la niña, a una presunta inducción a él. El lunes se celebró su funeral en medio de un dolor que va más allá de las palabras. “No nos hagamos preguntas porque no hay respuestas. Humanamente no hay respuestas”, dijo el párroco. “Al acabar el funeral, los asistentes fueron desalojando la iglesia en un silencio profundo, insondable, tratando quizá de no hacerse preguntas”, informaba el diario La Rioja.

Ese mismo viernes 9, en Badajoz, un hombre de 81 años dio una paliza a su mujer, de 78, a consecuencia de la cual falleció el pasado lunes. Todo presuntamente porque fuentes de la Policía Nacional han matizado que se están investigando los hechos y aún no se cuenta con la “confirmación definitiva”. No constan denuncias previas. El presunto asesino octogenario fue detenido e ingresado en prisión. Lo que no es presunción, sino un hecho, es que la anciana ha muerto. De confirmarse que se trata de violencia de género, sería la cuarta mujer asesinada en las dos primeras semanas de enero. A las que podría sumarse la niña de confirmarse que fue inducida al suicidio.