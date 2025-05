Manuel Bernal Romero. Ellos y ellas. La joven poesía del 27

He dedicado las últimas semanas a leer las páginas, subrayar algunas ideas y marcar muchos de los poemas del último libro de Manuel Bernal Romero, que ha titulado Ellos y ellas. La joven poesía del 27 y que ha publicado recientemente en Verbum, una editorial fundada en 1990 y especializada en literatura hispánica y en estudios literarios y humanísticos. A estas alturas, con el reposo de lo leído, me atrevo a decir que Ellos y ellas contiene el poder de hacernos conectar con nuestro pasado común, animarnos a calibrar el valor de la cultura, estimularnos para entender la necesidad humana de la literatura, invitarnos a identificar nuestros sentimientos y pensamientos con los de gente que vivió hace ya mucho tiempo, y llevarnos a tomar conciencia del placer de la lectura.

Para llegar a concebir y resolver un libro como Ellos y ellas. La joven poesía del 27, hay que tener algún camino andado en esto de considerar y escribir sobre la historia de la literatura española. Enfrentarse a desbrozar lo que la generación del 27 ha dado de sí supone un esfuerzo arriesgado, porque hablamos de una época muy activa en el ámbito cultural y de algunos escritores muy famosos y, como tales, muy difundidos y estudiados. A ese salto de riesgo se ha atrevido Manuel Bernal, profesor de literatura y escritor, con la garantía que le ofrece la red de varias décadas de reflexión sobre la materia y la publicación de bastantes trabajos enfocados en el meollo de cuestiones polémicas. He leído ya varios libros suyos sobre el mundo del 27, y en todos los casos me ha fascinado en él su aspiración a cotejar documentación no siempre atendida, su destreza para deslindar cuestiones peliagudas y su claridad a la hora de argumentar y expresarse. Recuerdo, por ejemplo, La invención de la Generación del 27: la verdadera historia del nacimiento del grupo literario de 1927, El flamenco y la generación del 27, Federico García Lorca o la concepción moderna del flamenco, y Las muertes de Federico.

Manuel Bernal por Simón Fernández.

Todas esas virtudes de nuevo reaparecen en Ellos y ellas, una antología de poemas del 27, precedida por un ensayo de algo más de cien de páginas, titulado La brillante estela de una época de oro, plata y arena, que viene a constituir un alegato en contra de una mirada restrictiva de la generación del 27. Su propósito no le es exclusivo. No en vano, especialmente desde finales del siglo XX, historiadores y críticos han ido planteando la necesidad de ampliar la nómina de escritores que alumbraron la edad de plata. El caso de Tania Batlló, Serrana Torres y Manuel Jiménez Núñez, como impulsores de Las Sinsombrero, suponen un ejemplo que ha alcanzado cierta popularidad en los ámbitos académicos y mediáticos.

En esta línea de recuperación de los autores menos conocidos o más olvidados del 27 se inscribe la labor de Manuel Bernal. Su apuesta radica en presentar un panorama amplio de la llamada, entonces, joven literatura o joven poesía, que contrarreste el ensombrecimiento y el descuido de muchos autores por mor de una perspectiva restringida, una lista cerrada y unas circunstancias sobrevenidas, como la dictadura de Franco y el exilio.

No obstante, la publicación de Ellos y ellas no persigue una reivindicación exclusiva de las mujeres, porque sería tan inexacta e injusta como han sido las antologías y estudios tradicionales centrados solo en los hombres, a juicio de Manuel Bernal. Este prefiere presentarlos juntos, para trasladar el modo natural en que, cuando así sucedía, unos y otros compartían revistas, foros y tertulias. De manera que esta antología procura ser el testimonio de una época y el retrato de los hombres y mujeres que la hicieron posible, tanto de los muy reconocidos como de los que compartieron sus afanes con menos gloria a la postre.

A la hora de fijar algunos criterios de partida para establecer el índice de antologados, Manuel Bernal asume las fronteras cronológicas de dos nacimientos: el de Pedro Salinas en 1891 y el de Miguel Hernández en 1910, con algunas excepciones que rebasan esas fechas: las de Fernando Villalón, José Moreno Villa, León Felipe, Pilar de Valderrama y Zenobia Camprubí. Y los presenta en orden alfabético, por parecerle una decisión imparcial y prudente: de Rafael Alberti a María Zambrano, hasta un total de sesenta y nueve autores. Ha elegido cinco o seis poemas por escritor, ha pretendido que esté presente la mayor parte de sus libros poéticos y ha buscado que los poemas seleccionados reflejen el momento literario de la generación o la esencia poética de sus creadores. Con esto, todo queda dispuesto para disfrutar de la lectura de una poesía escrita en uno de los momentos más brillantes de la cultura española.

Quien quiera releer a García Lorca, Alberti, Aleixandre, Cernuda, Salinas, Guillén, y otros de esta fama, que abra Ellos y ellas. Quien quiera descubrir a Antonio Otero, Lucía Sánchez Saornil, Margarita Ferreras, Rafael Laffón, Saulo Torón, Elisabeth Mulder, y otros de este tenor menos afamado, que vuelva a abrir Ellos y ellas. La joven poesía del 27.