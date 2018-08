El marido de Begoña

Tras el nombramiento como directora del Africa Center de la esposa del presidente del Gobierno, sus detractores lo han acusado de vender a España dos veces: a la independencia y a la inmigración. La defensa frente a semejante desafuero por parte de numerosos subordinados, para los que la primera obligación consiste en hacer feliz al jefe, ha sido destacar el currículo de Begoña Gómez. Y no ha faltado quien use el nombre del feminismo en vano como coartada para subayar que es injusto limitar su carrera profesional por el éxito de su marido. Pero un error no deja de serlo porque lo critique el adversario. Y luchar por la igualdad también supone no permitir a una mujer lo que no se toleraría a un hombre.

Dos meses después de que Sánchez alcanzara la Presidencia, Gómez ha sido contratada para dirigir un chiringo flamante y dependiente de un conglomerado empresarial que recibe subvenciones públicas y trata frecuentemente con la Administración. La decisión no ayuda al partido a mejorar su imagen ni a recuperar votos fugados a la abstención o a formaciones de izquierdas. ¡Sueldo confidencial! ¡Traspié de alto voltaje! ¡Gasolina para la derecha! ¡Lo que cobre Begoña lo pagará electoralmente el PSOE! Queda por ver si el fichaje, amén de aliviar económicamente a los Sánchez-Gómez, mejora las condiciones de vida en África.