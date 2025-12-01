Las memorias del  rey Juan Carlos

El presidente del Gobierno tendría que enviarle un entusiasta mensaje de agradecimiento al rey Juan Carlos: esta semana se publican sus memorias y pasará a segundo plano todo lo relacionado con la corrupción, inmoralidad, mentiras y vergüenzas del sanchismo. Sánchez dejará de protagonizar las crónicas más ácidas, y será el primer Rey de la democracia el que se verá sometido al escrutinio y probable escarnio de los analistas. Serán pocos los que se atrevan a escribir o pronunciar una frase a su favor, y es seguro que las que más le hieran procedan de algunos de los que más le deben o presumían de su amistad.

Todo eso ocurrirá sin que una parte de los comentaristas hayan leído sus memorias. La mayoría de las diatribas no han tenido más soporte que frases sueltas, expurgadas superficialmente del libro por periodistas destinados en Francia a los que sus directores exigían crónica de urgencia sin haber tenido materialmente tiempo de leer las más 500 páginas en las que el Rey cuenta su vida. Aquí, en España, ocurrirá lo mismo: desde el mismo día de su publicación este viernes, aparecerán comentarios más o menos nocivos.

He leído el libro. Tengo la fortuna de poder hacerlo en francés. Me sentí tan atrapada que lo liquidé en apenas cinco días. No voy a entrar en el debate de su oportunidad, porque siendo cierto que los Reyes no suelen escribir sus memorias, no es menos verdad que pocos viven una situación tan dolorosa. Provocada por él mismo, por errores difícilmente aceptables cometidos en los últimos años. En Reconciliación el rey Juan Carlos no solo cuenta experiencias vitales y políticas desconocidas, sino que expresa sus emociones sin filtro. Para bien y para mal. Probablemente habría sido más inteligente evitar algunos comentarios poco afortunados sobre personas que merecen respeto, pero también hay que leer el contexto en los que se hacen. Una crónica nunca debe basarse en un titular, en la brocha gorda. Hay matices y situaciones a tener en cuenta.

Con el rey Juan Carlos se va a ir a degüello sin tener en cuenta lo que le debemos. Varias generaciones de españoles, incluso los desencantados por decisiones personales inaceptables, saben qué ha hecho por este país. No se arrugó ante las dificultades y cumplió con creces lo que se había marcado: acabar con las dos Españas, convertir la libertad en un derecho, legalizar todos los partidos, impulsar una nueva Constitución aunque recortase sus poderes, promover el regreso de los exiliados y poner a España en el mapa del mundo. Entre otras muchas cosas. Todo eso aparece en el libro sin presentarse como el único protagonismo, sino dando la relevancia debida a quienes formaron parte de aquel proyecto inconmensurable. Sus memorias son una reivindicación de su figura cuando sufre una situación de soledad y apartamiento; pero es también la reivindicación de otras muchas personas que fueron clave en la construcción de una España nueva y reconciliada, que ahora sufre una por una ruptura social de la que solo pueden salir división y desgracias.