¿Por qué nadie debe faltar el próximo sábado 28 al Pregón de los Reyes Magos?

Hace la friolera de casi diez años escribí en el periodístico pliego de cordel -sin rima poética- de esta columna unos renglones -ignoro si torcidos- cuya literalidad, Deo gratias, no ha envejecido ante el espejito-espejito de las realidades sociales que, tal el verso de Francisco de Quevedo, son “minas ardientes al jardín unidas”. Minas de la sinrazón en el jardín de la tradición. Algunos fragmentos de aquel artículo decían tal que así: “Hay quien no cree en Jesucristo, abomina de las enseñanzas puras de su Evangelio, arremete a tontas y a ciegas contra todo signo católico y sin embargo se endosa entre pecho y espalda -¡tan ancho y tan pancho!- el más pantagruélico banquete allá cuando la Nochebuena alcanza su cenit. ¿Para celebrar qué? ¿Los arrebatos de su sedicente incoherencia? ¿Para -a renglón seguido- untar las tapas sin solapas de su ígneo zigzag, de su flatus vocis, de su contradictorio guarismo? ¿De su longa manus? ¿De su anchísima es Castilla? ¿De su careto de tomo y lomo? A veces cuesta Dios y ayuda mal disimular las incoherencias perpetradas por la mano ejecutora del arma de destrucción masiva -efecto rodillo- de cierto recalcitrante laicismo. Los enemigos -a menudo carroñeros- de los usos y costumbres de origen religioso malbaratan la tesis -¿dije tesis?- visionaria, taumatúrgica e inclusive profética que cacarean a destiempo de su propio contraejemplo. Cosas veredes… alertaba el Quijote. Debemos -ojo avizor- estar alertas. Con vaselina -o con masilla de cristal de doble ancho- pretenden colarnos de rondón -a la chita callando- cierto confusionismo a propósito del significado primigenio de convocatorias y celebraciones cristianas. Sante parole! Para maquillarlas al retortero de cualquier sinopsis de progresía. ¡Cuán vivarachos parlan los falsos profetas de las libertades de boquilla y los videntes de lo absoluto! ¿De la contracultura del discurso -o del recurso- dominante? Respetando en demasía -por lo común en demasía- la opción de cada cual -el nudo dialéctico de sus creencias o descreencias-, los cristianos no podemos bajar la guardia. Y continuar con el mazo dando: el del testimonio personal y comunitario. La fe vergonzante es elección prohibida. ¿Quién dijo miedo? Viene semejante filípica a colación…”.

Venía a colación, sí, del anuncio de una convocatoria que, a iniciativa y mantenimiento organizativo de MAV-Comunicación (Agencia de Comunicación y Gestión Cultural) -prácticamente desde la creación de este evento con el respaldo y la colaboración de entidades tales el Ayuntamiento de Jerez, la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras; la Asociación de Reyes Magos de Jerez y la Asociación de Belenistas de la ciudad -entre otras firmas institucionales y empresariales-, forma parte esencial del calendario navideño jerezano: el Pregón de los Reyes Magos. Un acto que comenzó celebrándose en el salón de actos culturales de El Corte Inglés -aquella muy recordada primera edición a cargo de Pepe Arcas de los Reyes-, continuó en la Capilla de San Juan de Letrán con Vicente Prieto Bononato y a partir de la tercera edición en la sede de la Real Academia de San Dionisio para ocupar el atril pregoneros como Manuel Alcocer Caridad, Francisco Zurita Martín, José Carlos Fernández Moreno, Antonio Padillo Piñero y Andrés Luis Cañadas Machado. Estas Navidades ofrecerá el Pregón de los Reyes Magos el conocido jerezano, Hijo Predilecto, y Rey Baltasar 1986 José Castaño Rubiales. De manera excepcional la convocatoria se desarrollará en los Claustros de Santo Domingo. Nadie falte, por tanto, el próximo sábado 28, a las 12.30 horas del mediodía, a cita tan indispensable que además, en esta ocasión, contará con una exposición gráfica y documental de la historia y la intrahistoria de la Asociación de la Reyes Magos de Jerez -léase también de su gran cabalgata anual- sobre unos paneles en el mismo lugar de la celebración del Pregón -muestra que será inaugurada por la alcaldesa María José García-Pelayo-. Valga el agradecimiento anticipado a los miembros del Coro La Plata, así como a las empresas Venenciadores S.L. (de Jesús Rubiales), Alberto Villagrán Consultora de Propiedades, La fábrica, Montesierra, Cayetano del Pino, Alsan Homes, Obrador Berlín Pastelería y Logiscool.

¿Cabe mayor apuesta de jerezanía que la condensada en una convocatoria de tales características? Se trata -otra vez- de una puesta en valor. De nuevo calco cuantas líneas escribí para repetirme indeleblemente… ¿Qué finalidad encierra y libera el Pregón de los Reyes Magos? En primer lugar, y al abrigo de lo anteriormente expuesto, significar el origen religioso en horas de Epifanía. Que nadie pretenda reorientarla hacia los Cerros de Úbeda para a la postre salir por la vía de Tarifa. Pero es más: el Pregón de los Reyes Magos exalta los valores genuinos -y que jamás deben difuminarse con el devenir de los años- de la gran fiesta Melchor y Gaspar y Baltasar, esto es: la grandeza de espíritu por la alegría del prójimo, las demostraciones implícitas de cariño, la llama de la ilusión, la conservación de lo tradicional, la pujanza de la solidaridad, la riqueza de mantener y de reavivar al niño que siempre llevamos dentro, el tesoro de la inocencia, la defensa por la urdimbre y la vivencia y la unidad familiar, etcétera. La gestión cultural también reporta hechos diferenciales. Y los Reyes Magos siempre encarnaron un distintivo de calidad. El que, sin duda de ninguna clase, Pepe Castaño cristalizará este sábado en los Claustros de Santo Domingo.