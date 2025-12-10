Nuria Fergó: “Actuaré el día 27 en Jerez para ayudar a niños con enfermedades raras”

Vuelve a las andadas solidarias esta columna periodística de la mano de un cartel plural, grupal, diverso, de alta categoría artística. Me refiero al concierto benéfico presentado por Pedro Rollán y denominado ‘Voces prestadas’ -el sábado 27 del corriente mes de diciembre a las 21.00 horas en los Museos de la Atalaya- y cuya recaudación se destinará al cien por cien a las arcas de Uniper, la asociación ejemplarizante que -inasequible al desaliento- trabaja en pro de los niños con enfermedades raras. Me quito el sombrero ante el esfuerzo titánico de sus miembros. Ha sido el actor, cómico y cantante Manolo Medina quien ha tomado la iniciativa de tamaña colaboración -llevando, y nunca mejor dicho, la voz cantante- y así reunir nada más y nada menos que a artistas de la talla de Nuria Fergó, María José Santiago, Miguel Caiceo, Manuel de la Momi, David Cordobés, Rocío la Jerezana, Melu, Jara Pol y Juanlu Matos. Jerez debe responder colocando el cartel de no hay billetes en la Atalaya. Contacto con buena parte de los artistas a fin de extraer de ellos una declaración. Este artículo toma a partir de ahora -en consonancia con el epígrafe del espectáculo que protagonizarán- sus voces prestadas -y ahora también entrecomilladas-.

Nuria Fergó: “Por mi parte decirte que Manolo Medina me llamó y me comentó su experiencia con Uniper, y me invitó a su vez a participar en una gala que él estaba montando con todo el cariño del mundo para ayudar a tantas familias necesitadas. Sobre todo, pues eso, enfermedades para las que no hay mucho adelanto. Quienes la padecen lo pasan bastante mal. En todo lo que podamos ayudarles para recaudar dinero, y así procuremos el avance en la investigación, pues no lo he dudado en ningún momento. Me gusta ayudar a los demás siempre que puedo. Quiero arrimar el hombro. Y estaré el 27 actuando en Jerez para ayudar a los niños con enfermedades raras. Junto a Manolo Medina y el resto de artistas del cartel”. María José Santiago: “Yo, por supuesto, en todo lo que pueda ayudar, sea para Jerez o sea para donde sea, estaré. Además este año por ejemplo pues voy a dedicar mis conciertos a fines solidarios, sobre todo a los niños con cáncer y niños, como en este caso en Jerez, con enfermedades raras. Creo que es muy importante Por supuesto cuando me encuentro en mi tierra, pues digamos que es una alegría inmensa”.

Melu: “Estoy encantadísima de esta colaboración. Es un inmenso placer para mí estar en Jerez. Me consta que Manolo Medina siempre se ofrece para ayudas de este tipo. Espero que haya muchísima gente el día del espectáculo porque la causa lo merece”. Miguel Caiceo: “Siempre es un placer actuar en Jerez. No es una tierra más. Me ha parecido una tierra maravillosa desde que la conocí. Única e irrepetible. Es la cuna además de Lola Flores. Del flamenco. El cartel del día 27 es un flipe. Voy a hacer mi personaje de doña Paca porque tengo la suerte de hacer el humor de este espectáculo, y no puede faltar doña Paca. Estoy haciendo un texto especialmente para Jerez, para la gente de Jerez, para hacer una cosa distinta y divertida. Quiero ayudar a la gente que está investigando y luchando por esas enfermedades raras que cada vez son más comunes”.

Manuel de la Momi: “Para para mí hacer un espectáculo con Manolo Medina significa todo: primero, porque es una magnífica persona, un pedazo de artista y además en mi tierra, en Jerez de la Frontera, donde cada vez se apuesta menos por espectáculos de la categoría y de la talla del que desarrollaremos el 27. Poner cariño a la causa, y unirnos, es lo que podemos hacer los artistas no sólo en Navidad sino cada vez que se nos pida y esté a nuestro alcance. He hecho este mismo año un benéfico para Uniper, en la presentación de su calendario. Sé de qué se trata por una chiquita de una familia muy amiga mía. Esto debemos hacerlo los artistas con espíritu benéfico, sin recibir nada a cambio. Yo no digo que sean niños malitos sino niños especiales porque especiales son sus miradas y sus expresiones. Que se haya contado conmigo para este concierto me hace sentir muy orgulloso, muy contento y muy pagado”. Rocío la Jerezana: “Estoy muy ilusionada de participar en este espectáculo con tan grandes artistas y con mi Manolo Medina”.

Finalmente, el propio Medina confiesa que “tengo una política de vida realista porque muchas veces pensamos que el ser humano es inmune y que nosotros somos inmunes, y que el accidente lo va a tener el vecino, que la enfermedad le va a tocar al padre de un amigo y nunca nos va a pasar a nosotros… Y un día te levantas por la mañana y encuentras al toro de frente y tienes que levantar la mano y pedir ayuda. Y entonces nos damos cuenta si realmente antes ayudamos o no cuando requirieron nuestra colaboración. Ahora tengo sentimientos mezclados de responsabilidad, de ilusión, de nervios, de alegrías e incluso hasta un poquito de miedo: espero que la gripe no ataque mi garganta antes del día 27”.