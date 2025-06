Es mucho dedicar el 5% del PIB a defensa? Depende. La Unión Europea invierte el 1% de su producto bruto en producción agrícola, desarrollo rural, modernización pesquera, investigación científica, formación, intercambio de universitarios, descarbonización, protección del medio ambiente, infraestructuras, cooperación, desarrollo industrial y tecnológico, digitalización… Jacques Delors, el mejor presidente de la Comisión Europea en su historia, intentó duplicarlo. No lo consiguió. Por comparación, un cinco en defensa parece muchísimo.

Sin embargo, se invoca el miedo a Rusia de sus vecinos bálticos, nórdicos, polacos… Y es para tenerlo. Sobre todo, cuando el jefe de la OTAN ha humillado en su despacho al presidente de Ucrania, país agredido por Putin, y le ha conminado a rendirse. Al miedo al oso ruso habría que añadir el temor al ogro americano. Un dirigente autoritario, a quien el secretario general de la OTAN ha llamado sin pudor daddy, papaíto, en público en la cumbre de La Haya. Evoca un modelo. Los rusos llamaban padrecito (batiushka) al zar por su imagen de padre protector y todopoderoso, que gobernaba por derecho divino.

Pedro Sánchez ha colocado a Trump donde quería, agresivo, amenazante. Rodeado por una oposición furibunda, no le viene mal al presidente que el dirigente americano le advierta que España puede pagar el doble en aranceles. Ya no se trata de una inversión en la defensa colectiva de Europa, sino de pagarle una factura a la industria de armamento made in USA. La OTAN ha dejado de ser una alianza defensiva y su líder ataca Irán con la complicidad de sus socios europeos, España incluida. Destructores con base en Rota han formado parte del escudo antimisiles de Israel y aviones cisterna de Morón han abastecido a los bombarderos que cruzaron el Atlántico camino de Oriente Medio. (Papaíto dijo que actuó en nombre de Dios; o sea, como los cruzados de hace mil años).

Es sensato impedir a Irán que tenga la bomba nuclear, pero Israel tiene decenas de armas atómicas y nadie se lo impide. Estuvo muy acertado el ministro de Exteriores de Netanyahu al calificar como “crimen de guerra” el ataque iraní a un hospital de Israel hace nueve días, sin víctimas. Pero Israel ha bombardeado sin inmutarse decenas de hospitales en el último año y medio en Gaza, matando a centenares de personas.

Los europeos deben invertir mejor en defensa, gastar juntos en armamento propio y aumentar su presupuesto para un ejército autónomo razonable. Sin pagar el doble en aranceles. Sin padrecitos.