¡Qué papelón!, señor Moreno

El jefe del PP andaluz fue esta semana al Parlamento regional con ganas de guasa. Se mofó de la portavoz del PSOE, por el ingreso en la prisión de Soto del Real del exministro Ábalos y su escudero Koldo, dos de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez: “señora Márquez, ¡qué papelón!, ¡qué papelón!, ¡qué papelón..!”. Además, intentó orientar el debate sobre el estado de la comunidad hacia el agravio: Cataluña, el sanchismo, la “señora Montero” o la corrupción del Gobierno.

No faltó el autobombo. Según Moreno, la economía andaluza lleva siete años creciendo por la estabilidad que él y su mayoría le dan a Andalucía. ¡Hum! También crece desde hace siete años la economía nacional con un Gobierno inestable. Entretanto, intentó camuflar la corrupción montada por el presidente del PP de Almería, gestionada desde la Diputación provincial. Si los casos de Ábalos y Cerdán han dejado en precario a Sánchez, y la manía de mentir aferrado al cargo de Manzón ha puesto en evidencia el liderazgo blando de Núñez Feijóo, la corrupción instalada en el PP de Almería marca a Moreno Bonilla. Cinco detenidos y tres investigados, alcaldes y concejales del Partido Popular, en compañía de otros, organizados por la cúpula de la Diputación, han pegado pepinazos y mordidas durante diez años según la investigación judicial de tres causas. Una década, que coincide con el mandato de Moreno al frente del PP andaluz. Responsabilidad in vigilando: Moreno acababa de meter al jefe de la trama en su ejecutiva regional.

Ahora se hace el sorprendido. Pero cuando en el Parlamento andaluz hace cuatro años Inmaculada Nieto (IU) le acusó de amparar un tinglado que compró material sanitario a un narcotraficante, contestó con desahogo: “usted me habla de algo que nadie conoce. He visto los periódicos hoy, he visto los informativos y escuchado la radio y no he escuchado nada de lo que usted me está contando, es como si fuera la actitud de un marciano”. Lo de no verlo en los informativos se repite. Estos días, en Canal Sur Televisión vemos a Leire Díez y Víctor Aldama, pero los implicados almerienses del PP son marcianos casi inexistentes. En su descargo, el presidente de la Junta utiliza un argumento grosero para justificar su asombro; como el presidente de la Diputación está soltero sin cargas familiares y el vicepresidente es muy religioso no eran sospechosos. ¡Qué papelón!, señor Moreno.