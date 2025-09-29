Este es un artículo de deportes, por lo tanto el título de esta ocasión nada tiene que ver con el estado de nuestro Jerez. Pueblo de segunda no hace referencia al estado del transporte público, por cierto ya tenemos un autobús nuevo, ni al estado de las calles, ni a la limpieza, ni a nada por el estilo. De hecho, recomendaría, para hablar de Jerez, releer una artículo de 2021 de Felipe Ortuno titulado “La indolencia” que es, si me apuran, más vigente incluso hoy en día, en el que entre otras cosas el autor escribe sobre nuestro querido Jerez que “la apatía y el desinterés, la impasibilidad y el desdén se ciernen sobre nuestro pueblo” llegando al punto de decir: “nos comen las moscas”.

Por mucho que se nos llene la boca de la palabra capital, capitalidad y cosas parecidas, la única realidad es que somos un pueblo, muy grande, más que muchas capitales de provincia, que pertenecemos a la provincia de Cádiz. Insisto este es un artículo de deportes y aunque pudiera haber alguien al que le moleste el titular la realidad va más allá, porque siendo honesto debería haber denominado a nuestro “Gran Jeré”, como diría el 'Enorme', pueblo de cuarta, porque la segunda RFEF, en el fondo, es la cuarta categoría del fútbol español.

Seguimos nuestra travesía por el desierto, seguimos peleados entre nosotros, seguimos viviendo de un pasado más glorioso, pero pasado al fin y al cabo y, por supuesto, nos seguimos engañando con ínfulas de grandeza. Nunca me cansaré de alabar a los seis o siete mil espectadores que van a Chapín a ver al Xerez, igual que me apena los tres o cuatro mil que faltan. Muchos lo verán al contrario que yo, todo es respetable, pero estarán conmigo que estamos viviendo un año más en un pueblo de segunda o, dicho por derecho, de cuarta. Seguimos caminando, nos guste o no, por un desierto futbolístico.

Parafraseando a Ortuno, en el deporte, como en el resto de nuestro pueblo “nos comen las moscas”, eso sí, menos al nuevo fichaje del Ayuntamiento, el que Pelayo le ha robado a Ayuso, va a vivir con cierto desahogo en Jerez. Mientras tanto, a tragar con la segunda RFEF, con la ilusión de que algún día subamos a Primera RFEF, la antigua Segunda B y ya lo de volver a jugar con el Cádiz lo aparcamos para más adelante, como mucho y esperemos que no ocurra con el Mirandilla en el Rosal. ¡Ah! dejemos lo de ser capital y centrémonos en ser un pueblo como dios manda.