Lo que realmente importa

Como todos los años, las redes sociales y los medios de comunicación inundan nuestra existencia con folletines de tres al cuarto que nos dicen cómo empezar el año con buen pie: listas de propósitos, consejos motivacionales, recomendaciones nutricionales y una guía completa de cómo perder esos kilitos que ganaste en navidades, aunque tú sabes que vienen de lejos y que llevan contigo más tiempo que el seguro de tu coche, ese que renuevas cada año aceptando la subida del IPC.

Fíjate lo que le interesará todo esto a mi amigo José, que se ha llevado meses ingresado en el hospital por culpa de una bacteria. O a mi amiga Fina, con pocas ganas de celebrar nada porque es la primera Navidad que pasa sin su padre. O Tatiene, una chica ucraniana de diecisiete años que vino a España huyendo de la guerra dejando allí a su familia. Loli no consigue transformar la pena en alegría, y ya ha pasado tiempo desde que se quedó viuda; Carmen lleva 3 meses con la quimioterapia y Antonio no consigue encontrarle sentido a la vida, es muy mayor y no ve la hora de morirse.

Estamos rodeados de personas que están librando una batalla y tú sufriendo porque se te ha estropeado la lavadora, porque te han cambiado de oficina o porque te has enfadado con tu hermana. “Nos angustiamos por sombras mientras otros caminan por la oscuridad”: esto es un reflejo de cómo nos perdemos entre preocupaciones triviales mientras otros enfrentan dificultades reales.

Evaluemos nuestras inquietudes, quizás nos llevemos alguna sorpresita inesperada. Además, cabe destacar que este ejercicio de peritaje no es fácil si no estás en contacto con personas fuera de tu círculo, si no viajas mucho y si no das pie a que ese mortal que tienes delante te cuente la batalla que está librando. También viene bien leer, ver las noticias, estar al tanto de lo que se cuece y ser realista, consecuente y empático. ¿Cómo te has quedado?

Bueno, para que sigas leyendo y no huyas despavorido después de este alegato de buenas intenciones, te daré los mejores consejos para que pierdas peso y empieces el año hecho un figurín. También te diré cómo conseguir un estilazo vistiendo y qué hacer para que la persona que te gusta te haga caso: deja de comer churros con chocolate, levántate del sofá y ponte a hacer pesas. Saca del baúl de los recuerdos los pantalones de pana porque están de moda otra vez e intenta renovar tu ropa interior: seguramente los reyes magos te habrán ayudado en estos menesteres. Y en lo que se refiere al amor sólo decirte que no intentes ser tú mismo, escucha más, habla menos y no prometas nada que no puedas cumplir.

No te lo he puesto muy difícil para que no se te haga la vida cuesta arriba, que después te vienes abajo porque se te ha estropeado la lavadora.

Vamos a quedarnos con una frase para reflexionar, del libro El hombre en busca de sentido de Víktor E. Frankl: “Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos”. Te deseo un feliz año nuevo, sin exclamaciones.