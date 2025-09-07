Ryanair tiene poder

Las dos orillas
José Joaquín León
Una foto con Puigdemont
Gafas de cerca
He dado con un texto de 2017 en un blog: “La perversa madurez del low cost”. Las entradillas rezan: “El modelo del bajo coste tiene fecha de caducidad”, “El turismo democrático es más bien masivo, invasor, estresante e insustancial”. Permitan la autocita.
Esta semana, la compañía Ryanair echa un pulso a Aena, y liquida miles de sus vuelos. Actriz pionera del tal viajero democrático, la empresa del irlandés Michael O’Leary ha satisfecho a millones de usuarios, y dado mucho tráfico a la industria del turismo que se esgrime como bastión del PIB. Ryanair ha ordeñado el ansia por recibir turistas de provincias y capitales. Lo hizo en su derecho, a veces con tufo chantajista. Ha zarandeado a las aerolíneas de bandera. Ha triunfado. Ha enseñado la matrícula a muchas otras imitadoras de su modelo de negocio, aunque las ventajas del “primer entrante” han sido suyas: dominio de procesos y tecnologías clave, marca sin par, montañas de clientes leales, apropiación de recursos y enorme poder de negociación con energéticas y localidades y comunidades autónomas, a las que aprieta por sistema. Porque pudo, y puede.
Aena es el primer operador aeroportuario del mundo. Junto a Loterías, es la joya de la corona: el Estado posee el 51% de sus acciones. Es muy rentable. Ha resistido a la privatización. Ahora, Aena ha exigido mayores tasas por utilizar sus aeropuertos, devoradores de fondos crecientes. Ryanair ha respondido con irse, dicho mal y pronto. Hasta que otras low cost sustituyan su oferta pasará tiempo. Esta confrontación encarecerá el precio del negocio del bajo coste. Los isleños españoles ya sufren el repentino combate.
Volviendo a aquel blog: “Corren tiempos de aeropuertos improbables en ciudades que vendieron buena parte de su alma turística a la aerolínea del arpa irlandesa (...) la eclosión de los viajes de ocio llena el cielo de queroseno quemado (...) el bajo coste del avión y el apartamento turístico son la puerta abierta al mundo para mucha gente cuyos padres nunca viajaron. Nadie, si lo desea, se priva de desplazarse a destinos resonantes: Venecia, Edimburgo, Tallin, Marraquech, Sevilla; metamorfoseados, a la postre, en pastiches artificiales, en sitios castigados por una hiperinflación de la vivienda que empobrece al lugareño”. No hacía falta ser Nostradamus.
También te puede interesar
Las dos orillas
José Joaquín León
Una foto con Puigdemont
Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Tellado no ha tocado fondo, sigue cavando
La esquina
José Aguilar
Respeto a según qué jueces
Gafas de cerca
Tacho Rufino
Ryanair tiene poder
Lo último