Salvar El Salvador

El Comedor El Salvador ha tenido que lanzar un llamamiento a la solidaridad ante el aumento de usuarios y la bajada de las donaciones, al que la ciudad está respondiendo. La entidad, que da de comer a diario a 120 personas y reparte mensualmente comida a 20 familias, apunta que en los últimos meses ha crecido la petición de ayuda, situación a la que no son ajenas otras organizaciones solidarias y benéficas de la ciudad y la provincia. Y encima llegan fechas complicadas, ya que la afluencia suele crecer en periodos festivos.