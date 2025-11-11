Sánchez recurre al Rey para potenciar la relación con China

Presume de republicano, no pierde ocasión de intentar desprestigiar a la Corona; pero cuando le interesa, bien que recurre Pedro Sánchez al español que cuenta con mayor prestigio en la esfera internacional: el Rey.

La desfachatez del actual presidente español no tiene límite, sobre todo porque sabe muy bien que Felipe VI conoce perfectamente sus obligaciones como Jefe de Estado, recogidas minuciosamente en la Constitución, y las sigue al pie de la letra. Los españoles eligieron a través de un referéndum la Monarquía parlamentaria y el Rey, como Jefe de Estado, se pone al servicio de esos españoles asumiendo las iniciativas y decretos del gobierno que vienen avaladas por la mayoría del Parlamento. Incluso, aunque sea un Gobierno como el de Sánchez, que incumple con frecuencia la Constitución.

Con toda seguridad, el Rey conoce perfectamente por qué interesa tanto ese viaje al Gobierno. Potenciar el comercio con el país con mayor volumen comercial y tecnológico del mundo es siempre una puerta que se debe traspasar, por el bien del sector empresarial español, que repercute positivamente en todos los españoles. Pero seguro que también conoce la trastienda: China se ha convertido en el oscuro –y también claro– objeto del deseo de Zapatero, principal asesor de Pedro Sánchez. Y es también objeto de deseo del propio Sánchez, el más ególatra y soberbio de los jefes de Gobierno europeos. En estos momentos de declive de su imagen en la UE y en Estados Unidos por sus políticas erráticas, busca sobresalir sobre los demás, llamar la atención sobre su persona. Aunque Bruselas y Washington están permanentemente alertas con China, y han anulado alianzas tecnológicas que ponían en riesgo la seguridad de Estados Unidos y los países de la UE porque suponían dar acceso a Jinping a información muy delicada y asuntos de Estado.

Todo esto lo sabe Felipe VI, que ha viajado a China con un grupo de empresarios que se sienten privilegiados porque llegar de la mano del Rey supone ser bien vistos por las autoridades que mandan en el mercado más importante del mundo.

Don Felipe actuará en consecuencia, cumple con su obligación constitucional. Es consciente de que el Gobierno se apuntará tantos que no corresponden a los ministros Albares y Cuerpo, sino a su persona. Pero se trata de un viaje beneficioso para los españoles porque pone a su alcance ese inconmensurable mercado.

Se puede sentir rechazo hacia un país dictatorial que no respeta los derechos humanos. Pero en ese asunto no llegará una sola crítica del sanchismo: Zapatero se está haciendo de oro en China.