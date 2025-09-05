Sherryzanías
- Las Fiestas de la Vendimia se desarrollarán del 30 de agosto al 14 de septiembre y el ciclo cuenta con eventos y oportunidades para disfrutar. La Pisa de la Uva se ha celebrado el 2 de septiembre en el Reducto de la Catedral y la Cátedra del Vino, el 3 de septiembre, ha sido ocupada en esta ocasión por Manuel Alejandro que nos ha ofrecido un magnífico ‘Canto al jerez en Vendimia’ en la Bodega de San Ginés. También tendrá especial relieve dentro de la programación el hermanamiento de Jerez con la ciudad riojana de Haro.
- La Bodega Blanca Reyes fundada en 1884 por Francisco Espinosa de los Monteros, sale al mercado, como un activo excepcional, con su stock de jereces, su tradición, sus calidades VORS y negocio internacional por un precio de 2,5 millones de euros. La Inmobiliaria Engels & Völkers se ocupa de las gestiones de venta y destaca el potencial estratégico de la Bodega.
- Tiene toda la razón Inmaculada Peña cuando se pregunta: “¿Cómo es posible que un Amontillado con quince años de crianza cueste menos que un tinto joven de otra denominación? Un vino que pasa décadas en bodega, bajo mermas constantes y seguimiento técnico minucioso, no puede tener el mismo precio que un vino joven de rápida rotación. No es lógico. Ni justo, Ni sostenible”.
- Para las bodegas jerezanas ya presentes en el mercado americano, el principal daño puede ser que todos sus esfuerzos por abrirse paso en EE.UU. y acabar con la competencia desleal, se vayan al traste de un plumazo y tengan que volver a empezar de cero. Así de claro lo ha publicado un editorial del Diario de Jerez.
- Entre “los otros piratas del jerez”, según describe Francisco José Becerra, está el camarero al que pides un determinado Fino bien frio y te trae otro vino que no tiene nada que ver con el que has pedido. No te trae la botella ni te la sirve en mesa, lo más habitual es traerte la copa ya echada desde la barra. Entonces es cuando te pones de mal humor y la tapa e incluso los picos ya no te saben igual. Otro uso que practican estos temidos piratas es, sin duda, el relleno de botellas de marcas con vino a granel de donde no se sabe dónde. Contra estos profesionales sin escrúpulos los consumidores deben de poner de su parte y denunciar la situación, ya es hora de abrir la veda contra estos piratas.
- En uno de sus interesantes mensajes ‘Jerez íntimo’, Marco A. Velo nos cuenta cosas del verano de 1908, entre ellas un consejo publicitario diciendo que “los jerezanos podían encontrar clarificante de vino en la calle Antona de Dios, a 50 céntimos el litro, y otros especiales para vinos anubados. También antifermento garantizado, mejorador de vinos y lejía antiséptica para lavar vasijas avinagradas”.
- En aquel verano de 1908, en la Plaza del Arenal se encontraba el “Petit Club”, un depósito exclusivo de vinos finos de Jerez de las soleras de Barrón, F. Aranda y J. León entre otros y, según nos dice Velo, también de vinos finos de mesa de Sánchez Pacheco de Valdepeñas. Todos ellos servidos a domicilio.
- Tras recorrer medio mundo en su formación como enólogo y viticultor, el sevillano Raúl Moreno nos dice que “teniendo grandes suelos como la albariza y el clima moderado del Marco de Jerez, pienso firmemente que podemos hacer cualquier tipo de vino con un gran resultado. Además, hacer buen vino con buena uva es fácil, pero hacerlo con uvas pobres es un auténtico desafío”. Actualmente trabaja en una quina, estilo amaro italiano, con base de Tintilla de Rota que se llama “Natura Médica”.
- El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural nos ofrece un sabio y bonito mensaje diciendo que las uvas de la vendimia, serán el alma de los futuros vinos de Jerez. Un momento clave del año en el que tradición y naturaleza se encuentran.
- La patronal agrícola Asaja-Cádiz pide ayudas específicas y concretas a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura para el sector vitivinícola. Reitera como los distintos cambios climáticos durante la vendimia y la plaga de mildiu han afectado a la producción del viñedo del Marco, reduciendo sensiblemente la cosecha.
- Sin tener aún claro el impacto que tendrán los aranceles del 15% impuestos por Estados Unidos, las ventas del vino de Jerez caen el 2,5% en el primer semestre del año. El mercado español, que sigue siendo el principal destino, cierra el periodo en plano, frente al descenso del 5% que registran las exportaciones. Dentro de los mercados europeos tradicionales, Reino Unido cede un 7,7 %, Países Bajos remonta un 10,2% y Alemania muestra un ligero repunte del 0,7%. Por otra parte, la bajada en Estados Unidos se sitúa en el 9,6%.
- Hace ya algunos años que en los pagos el Marco de Jerez no se espera a septiembre para empezar la vendimia. Las temperaturas más altas obligan a adelantar las tareas de recolección de la uva.
- El presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, lamenta que los bares de toda la vida están muriendo poco a poco en Jerez, porque los bares hacen una importante labor social y forman una parte destacada de la sociedad de cualquier municipio.
- En un estudio sobre el emparrado urbano en Jerez, el doctor Francisco Valenzuela, concluye que supondría una reducción lumínica directa, un importante descenso de la temperatura y de la sensación térmica, un aumento de la humedad relativa por el efecto de la evaporación y transpiración de las hojas y permite las corrientes de aire.
- El portal Sherrylósofo nos aporta, en Facebook, noticias y comentarios relacionados con los vinos del Marco de Jerez, sus bodegas y sus diversas manifestaciones.
