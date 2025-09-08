Sobre los buenos principios

Tendría cinco o seis años, era domingo a eso del mediodía, mi padre me llevó a ver un partido de fútbol al campo del Pastas Gallo. Era la primera vez que iba allí. El caso es que mi padrino nos estaba esperando a la entrada. Ignacio Soto Vargas, un gitano grande, guapo, moreno, en mis recuerdos siempre iba hecho un pincel, trajeado, con su pañuelo en el bolsillo. El me cogió en volandas, yo me abracé a su cuello y le di un beso. Cuando me dejó en el suelo me dio un carnet y me dijo "¡Ea, ya eres socio del Plata, como tu padrino!". Y nos fuimos los tres a ver el partido. Ellos hablaban de sus cosas y yo me entretenía con cualquier cosa. El partido terminó con derrota, mi padrino con una sonrisa de oreja a oreja me soltó: “Mejor así, los gitanos no queremos buenos principios” y nos fuimos del campo.

Me hubiera encantado romper el maleficio del Manuel Polinario y que el Xerez hubiese ganado el primer partido de la temporada. De igual forma el empate que casi tenía en el bolsillo me hubiera agradado, pero cuando me enteré del gol de la victoria para el Puente Genil en las postrimerías del encuentro, tras la decepción inicial, se me vino a la cabeza las palabras de mi padrino Ignacio: “Los gitanos no queremos buenos principios”.

En cualquier caso, como luego escuché decir a Galiano, que el Xerez dio demasiadas facilidades en defensa, a la vez que le faltó más intensidad en ataque, cuestiones estas que sobre el papel son corregibles. Queda toda una temporada por delante y eso es lo bueno. Entre semana tenemos el partido de Copa RFEF y el próximo domingo el estreno liguero en Chapín, que casi con toda seguridad tendrá una entrada espectacular. De hecho la afición xerecista volvió a ser lo mejor con diferencia del Xerez.

No olvidemos que este grupo de la Segunda RFEF es el más potente de los cuatro y que los partidos serán muy igualados, como el de Puente Genil. Encuentros que se van a decidir por errores o aciertos puntuales en defensa o en ataque. Así las cosas, debemos estar preparados para montarnos en esta montaña rusa que será este grupo cuarto con muchos clubes históricos del fútbol español en liza. El Xerez, a pesar de no haber tenido un buen comienzo, esperemos que haya aprendido de la derrota y sepa competir y ganar en los próximos partidos y de paso que hagan buenas las palabras de mi padrino Ignacio.