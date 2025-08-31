Suspenso en rendir cuentas

El Tribunal de Cuentas ha situado a la provincia de Cádiz como la más incumplidora de toda España en rendición de cuentas, y además con mucha diferencia. En el último informe de este organismo estatal se refleja que el 76% de los ayuntamientos gaditanos no presentaron sus cuentas del año pasado antes del 31 de diciembre, que era el plazo fijado. También se critica “el escaso grado de transparencia” de la Diputación gaditana. Estos datos trasladan una imagen lamentable de las administraciones de la provincia, como si tuvieran algo que esconder.