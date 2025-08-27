El tamaño importa

No solo en materia carnal, por referido al miembro viril y a las prácticas de su ejercicio más o menos lúbrico, sino en el general volumen o dimensión de las cosas, con una inclinación a preferir lo grande a lo pequeño. Pero el tamaño, además de dar envergadura a lo que directamente se percibe, atribuye una importancia simbólica de la que resultan distintos efectos. Aunque distintas en sus causas, dos muestras vienen al caso. Corresponde una a la cartografía, pues se reiteran iniciativas a fin de que la representación del mapamundi dé más acertada y real proporción del continente africano. Transcurre cerca de medio milenio desde que un cartógrafo flamenco lo compuso de ese modo para favorecer la navegación marítima, con una proyección que corrige la esfericidad de la Tierra, pero distorsiona la superficie de las zonas ecuatoriales y hace muy extensas las de los polos. Groenlandia, así, aparece en el mapamundi con misma proporción que África y este continente es catorce veces mayor en extensión real. Sobrada razón para que se reclame la corrección de tales proporciones y que África no padezca, además, un simbólico y mayúsculo empequeñecimiento –también de alcance geopolítico–, ya que es más grande que Estados Unidos, China, India, Japón y gran parte de Europa juntos. Sabido es que los símbolos, como el tamaño en un mapa, no remedian calamidades y desigualdades, pero corrigen, como asimismo crean, las percepciones subconscientes. Se sugiere también la posibilidad de invertir los puntos cardinales, pues estos resultan de convenciones, aunque se atribuye prevalencia a lo que está en el norte, de modo que el norte aparezca “abajo” y el sur “arriba”. Cuestión que lleva a una segunda aplicación del tamaño, considerado el limitado raciocinio del septentrional y vascongado alcalde de Bilbao, afectado por la simplificación de los prejuicios, quien, poco antes de comenzar la Semana Grande, a mediados de este agosto que ya casi se nos cae del almanaque, manifestó no querer que Bilbao se convirtiera en un pueblo del sur del Estado –debe producirle sarpullidos decir España–. Sin necesidad de corregir el mapa, el País Vasco entero es similar en extensión a una sola provincia de Andalucía, Cádiz, y Andalucía es más de doce veces mayor que el País Vasco. El tamaño y la dignidad importan.