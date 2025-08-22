Jerez, verano de 1908: niños atropellados, riña de arrumbadores y bastonazos en Capuchinos (y V)

EL 4 de agosto de 1908 sucedió en la alameda de las Angustias un suceso que en un tris estuvo de reportar mayores consecuencias. Al trote largo pasaba por el citado lugar una domadora de potros del Depósito de Sementales -a la sazón tirada por cuatro caballos, briosos todos ellos, que además guiaban desde el pescante dos soldados de dicha unidad-. Resultó que una señora, de nombre María Domínguez Sevilla, llevaba en brazos a su hijo de nueve meses. Trataba de cruzar por la citada vía justamente cuando a su vez pasaba el vehículo. Fue arrollada por el tronco delantero. Antes sin embargo tan sólo sufrió una herida en la región occipital, así como erosiones y contusiones en distintas partes del cuerpo. El niño, por su parte, únicamente una contusión en la región frontal. Acto seguido el carruaje siguió acelerando el trote hasta la calle Santísima Trinidad, altura en la que fue detenido por una pareja de la guardia municipal. Se tomaron las debidas notas para el correspondiente parte. La mujer y el niño atropellados fueron de inmediato conducidos a la Casa de Socorro y así atendidos por el facultativo señor Fernández -quien a su vez estaba auxiliado por el practicante señor Armario-. De todo ello se dio cuenta al Juzgado de Instrucción del distrito de San Miguel.

Por haberse agravado el estado de su enfermedad, le fueron administrados los últimos sacramentos a la señora Ángela Lagos de los Reyes, madre del presbítero José Padilla Lagos. El 6 de julio salió para Alba de Tormes, donde pasaría las vacaciones veraniegas, el ilustre catedrático del Instituto General y Técnico Julio Monzón. El 4 de julio riñeron en la bodega de Misa dos arrumbadores. Uno de ellos usó en la pelea un instrumento punzante. A resultas de lo cual la herida de su contrincante pronto adquirió un aspecto ciertamente alarmante. Cuando fue curado en la Casa de Socorro aludió a un mero accidente laboral. No obstante la autoridad averiguó la verdad del asunto y poco después detuvo al agresor, esto es: Juan Martín Sánchez, quien ingresó en la cárcel a disposición del juez responsable a tal efecto.

El niño de 12 años Antonio Camacho Pacheco fue mordido por un perro vagabundo en la calle Armas de Santiago. También en la Casa de Socorro sería curado de una herida en el hipocondrio derecho En el cortijo ‘Romanina la Alta’ aconteció el 3 de julio una desgracia. La anciana Ángela Castro López, de 70 años, se encontraba lavando en el arroyo del citado cortijo. Concretamente en el sitio popularmente conocido como la ‘Molineta’. Dada su avanzada edad, en un momento dado le fallaron las fuerzas necesarias para sostenerse por sí misma y cayó de bruces sobre el agua, donde sus hijos la encontraron al poco ya cadáver. El 4 de julio se celebró el acto de elección de la nueva Junta del Colegio de Procuradores de esta ciudad. Resultaron elegidos los siguientes miembros… Decano: Manuel de la Rosa, diputado 1º: Francisco Alcázar Medina; diputado 2º: Francisco Camacho; tesorero: Manuel García Piñero y secretario: Andrés Rodríguez de Medina y Casas.

También el 3 de julio ocurrió un fortuito accidente del todo lamentable. Ya caída la noche en Capuchinos, cierto individuo montaba a toda velocidad una bicicleta sin timbre, sin bocina y sin luz. Esta irresponsabilidad provocó que atropellara a una niña. ¿Resultado? Contusiones en el rostro de la pequeña. Eso sí: el padre de la chiquilla propinó al ciclista una enérgica tanda de estacazos con el bastón. Para pasar la temporada de verano marcharon a Cádiz los convecinos de esta ciudad de Jerez los señores de Quintero (José María). El 5 de julio partió de la Iglesia de San Ignacio la procesión solemne con el Sagrado Corazón de Jesús por las calles Compañía, Francos, Chancillería, Porvera, Larga, Honda, Santa María, Lancería, Larga, Tornería, Francos y Compañía. Un joven Germán Álvarez Beigbeder ya destaca como brillante autor de marchas fúnebres y autodidacta compositor que pronto marcharía a Madrid.