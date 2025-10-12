Que vienen las zambombas

El bando municipal regulador de las zambombas ha vuelto a abrir la caja de los truenos con los vecinos del centro histórico temiéndose, otro año más, lo peor, y los que tratan de hacer su agosto en diciembre, lo mejor. Pero aquí nadie aporta soluciones para mover el status quo: no se pueden prohibir las zambombas -sería matar la gallina de los huevos de oro- y sí más control, pero ¿cómo se controla la cantidad de gente que viene en esas fechas a Jerez? Se admiten propuestas, además de las protestas...