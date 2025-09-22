Vox y el temblor de piernas

La política andaluza mira ya de frente a la convocatoria de las próximas elecciones y, por lo que se cuenta, Juanma Moreno anda deshojando la margarita del decreto que disolverá el Parlamento y pondrá en marcha la cuenta atrás. Seguro que está el presidente mirando del derecho y del revés las últimas encuestas y encargando otras para los próximos meses. Es fácil adivinar que el panorama que le presentan no es muy diferente a este: el PP va a ganar con contundencia y el PSOE no va a suponer una amenaza ni lejana a esa victoria. La única incógnita por despejar es si el avance que todos los sondeos pronostican para Vox será suficiente para romper su mayoría absoluta y ponerlo ante el que es el mayor de sus temores, que tenga que pactar con la ultraderecha una investidura e incluso que se vea obligado a cederle algunas consejerías con peso político y proyección mediática.

Para que le vayan temblando las piernas, el portavoz andaluz de Vox, hombre de perfil por debajo de lo discreto, ya ha dejado claro que han aprendido la lección de 2018, cuando dieron gratis su apoyo para convertir a Moreno en presidente, y que esta vez no se dejarán engañar. Es lógico, el partido de Abascal no va a subir ni va a bajar en las elecciones por lo que haya hecho en Andalucía, pero la ola nacional y europea que lo impulsa lo puede colocar en una posición que arruine la que ha sido hasta ahora la estrategia triunfadora de Juanma Moreno: centralidad, moderación, transversalidad...

Esa es la única nube que empaña el horizonte del presidente andaluz. Por su izquierda tiene el camino despejado porque el PSOE no es una amenaza si se espera que lo sea durante bastante tiempo. Amortizado, con resultados más bien escasos, el revulsivo que debería haber supuesto el desembarco de la candidata María Jesús Montero, la imagen que proyecta el socialismo andaluz es la de un partido desmovilizado, fracturado que está lejos de representar una alternativa plausible. Así las cosas, y como no cambie mucho el panorama, Vox es la única fuerza con capacidad para provocar un cambio sustancial en la política andaluza. Lo que no deja de ser una desgracia para los ciudadanos andaluces, que no han hecho nada para merecer eso.