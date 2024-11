Voz adelanta al PSOE en Jerez

ASÍ sería el titular que publicaría cualquiera de las agencias que analizan los resultados en las encuestas sobre intención de voto. Pero no es este el caso el de intención de voto, por ahora. En esta ocasión Vox ha adelantado al PSOE en Jerez pero en tomar la iniciativa y enviar nota de prensa a los medios de comunicación para reclamar más implicación, compromiso y ayuda con la cultura en Jerez por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a quien parece que la candidatura a la capitalidad europea de Jerez, el Festival de Jerez, la actividad cultural de Jerez y programación del Teatro Villamarta le importa en menor medida. Pocas veces o ninguna se ha adelantado VOX al PSOE pero sí en esta ocasión, tomen nota. Esta semana pasada ha sido notoria, abundante y pública la enérgica reacción de todos los partidos, agentes sociales y culturales de Jerez cuando el pasado viernes quince de noviembre se publicaba, sólo con una nota de prensa, la programación del próximo Festival de Jerez, la cita más importante del mundo en su sector: En la Danza española y baile flamenco, así como del cante y toque flamenco. Un hecho inédito en casi treinta años del Festival de Jerez, espejo donde se miran todos los programadores. Cita donde asisten hasta cuarenta y cinco países del mundo y nos visitan alrededor de veinte mil aficionados o espectadores entre los que se encuentran alrededor de mil cursillistas que financian una gran parte del Festival a diferencia de otros festivales que no tienen retorno de inversión. Estamos hablando de cultura y no de turismo que aún siendo igual de importantes no tienen nada que ver. No es lo mismo cuando hablamos de educación, de cultura o de un teatro que hablar de un comercio siendo los dos imprescindibles. No tiene nada que ver el zoológico con la tienda de complementos para animales. No es comparable, por ejemplo, una peluquería ( con todo lo necesarias que son) con el derecho a la justicia gratuita ¿Lo coge nene?

El motivo de la reacción popular por el menosprecio y que nadie ha podido entender que se haya comunicado la programación sin realizar la habitual y tradicional presentación con la asistencia de instituciones, medios de comunicación, artistas, programadores, agentes sociales y culturales o patrocinadores. Una gran sorpresa que ha provocado una respuesta contundente y es que no hay ningún motivo para silenciar una de las actividades más importantes de nuestra ciudad que genera interés, cultura, industria y economía en beneficio de Jerez. Desde el Ayuntamiento, que es quien decide en este asunto, han justificado la falta de presentación del festival no al deseo de no presentarlo si no más bien al orden de prioridades y presentarlo en dos fases motivados por la desgracia de la DANA en Valencia. Ante la tragedia que lamentablemente y todos coincidimos ha ocasionado esta gota fría desconocida hasta el momento en Valencia, se decidió que se enviaría un avance de programación tendiendo en cuenta que la gran mayoría de cursillistas y asistentes al Festival son extranjeros y no dilatar más la espera para poner en marcha todo el operativo internacional que es prioritario para poder planificar viajes. Ese es e motivo que además tiene su razón la alcaldesa pero que quizás no se haya comunicado a tiempo y por eso ha saltado la ‘masa sosiá’. Pero la idea, según hemos podido saber, es que presentará el Festival de Jerez con la asistencia de la Consejera de la Junta de Andalucía que es quien tomó la iniciativa de guardar respeto y no asistir a presentaciones y ese retraso habría sido motivado por el respeto a las víctimas y damnificados en Valencia. Es digno de aplaudir y muy solidario el motivo que nadie creo que va a poner en tela de juicio. Pero lo que hace saltar la opinión pública es que en fechas próximas y paralelas se están presentando todo tipo de actos y programaciones culturales relacionadas con la navidad, los Reyes Magos, Belenistas… Y ya la gota que colma el vaso es observar como la Junta de Andalucía muestra su apoyo públicamente el pasado día doce de noviembre hacia la Capitalidad europea de Granada en un acto de presentación de la programación Lírica de Teatro reforzada y ampliada, como se está apoyando la creación de la Bienal de Flamenco en Granada y hasta los premios Goya se presentan este año en Granada. Y no es que Granada sea un motivo de desencuentro sino más bien todo lo contrario nuestra admiración al trabajo y lucha de nuestra querida tierra de Granada y la de sus representantes que están haciendo un gran trabajo del que los granadinos deben estar orgullosos y nosotros nos alegramos y aplaudimos. La cuestión es distinta: ¿por qué se estaba presentando todo y el Festival no se presentaba….? ¿Dónde está Jerez, quien apoya y defiende con la suficiente fuerza uno de los principales motores de la ciudad como es la cultura? ¿y la candidatura de Jerez quién la apoya como merece y quien lucha para que Jerez esté y sea tratada en proporción a la importancia y peso que tiene? ¿Y la Junta Pepa? Pepa dile a tío Juanma que nos eche cuenta… Y Vaya usté condió.