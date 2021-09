Una colaboración necesaria

EL presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó por primera vez este lunes con carácter institucional el Ayuntamiento de Jerez, donde se reunió con la alcaldesa Mamen Sánchez. Según coincidieron ambos, fue un encuentro cordial en el que se pusieron sobre la mesa asuntos relacionados con el empleo, la vivienda y la cultura principalmente. Esta visita había sido reiteradamente demandada por el gobierno local desde que Moreno tomó posesión como presidente andaluz en diciembre de 2019 y, una vez realizada, debe significar un punto de partida para que las relaciones entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Jerez sean más fluidas, leales y, sobre todo, provechosas para los ciudadanos. El tiempo ha demostrado desde hace muchos años que los continuos enfrentamientos entre ambas instituciones no han servido de nada, más allá de dar votos en ocasiones a uno u otro partido gobernante, y que Jerez ha acabado pagando un alto precio por ello. Son muchos los proyectos cuyo futuro depende del buen entendimiento y el trabajo común entre los responsables de la Junta y del Ayuntamiento, desde las carreteras a los equipamientos, desde la sanidad a la cultura, la educación o el empleo. Es necesario que exista un clima de colaboración institucional en Jerez, a todos los niveles, porque es la única forma de que se solucionen muchos de los problemas que aquejan a la ciudad. Jerez es la quinta ciudad de Andalucía en población, posee uno de los mayores términos municipales del país y merece toda la atención de la Junta porque lidera algunos de los peores listados, como el desempleo o la deuda con las administraciones y empresas. Su situación precisa de medidas urgentes y especiales por encima de los réditos e intereses partidistas tan acostumbrados. Los jerezanos no pueden ser más tiempo rehenes de los ataques entre dos instituciones que juntas pueden sumar mucho en estos momentos. Puede parecer utópico pero la sociedad debe seguir reclamando el diálogo constante y el trabajo en común, mucho más en tiempos difíciles, arrinconando a quienes históricamente hacen de la confrontación una manera para sobrevivir y esconder así sus carencias. Y eso, en muchas ocasiones, no sólo depende de los partidos o instituciones, sino de las personas.