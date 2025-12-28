El riesgo de los gobiernos inestables

Las elecciones autonómicas en Extremadura están mostrando una tendencia que puede repetirse en los comicios que se celebren en 2026: un liderazgo del PP suficiente para legitimar los gobiernos, pero necesitado del apoyo de otro partido. En un sistema de democracia representativa no se debe rechazar ninguna combinación a priori como alianza contra natura, por lo que es preciso subrayar que, tal como ocurre en otros países europeos, la combinación de los dos grandes partidos es una de las alternativas posibles y, en ocasiones, deseable, aunque en España la gran coalición sólo cuenta como ejemplo una experiencia en el País Vasco. Algunos veteranos socialistas extremeños, como el ex presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, han pedido a su partido que deje gobernar a María Guardiola para que el PP no dependa de Vox, aunque no ha encontrado eco ni en el PSOE ni entre los populares, decididos a abrir la vía de la alianza con el partido de Santiago Abascal. Esto no es nuevo, pero Vox optó por salir de los gobiernos autonómicos en una estrategia que, electoralmente, le ha podido rentar, pero que dice poco del respeto de un partido hacia las instituciones y de su gestión al frente de los servicios públicos. Ahora se corre el riesgo de que Vox esté tentado de prolongar la inestabilidad de los gobiernos autonómicos, con investiduras sin más compromisos, hasta que se celebren las elecciones generales con la única idea de deteriorar al PP de cara a esos comicios. Incluso hay quien sostiene en ese partido que ésa debería de ser su estrategia a nivel nacional porque el objetivo final no sería gobernar, sino adelantar a los populares. Por eso es preciso que los votantes cuenten con una información honesta sobre los pactos y alianzas antes de acudir a las urnas, y que sepan del compromiso real de cada uno de los partidos con la gobernación del país.