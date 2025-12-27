Un guiño para las familias numerosas

La Consejería de Inclusión Social ha lanzado un claro guiño a las familias numerosas de Andalucía al modificar el decreto para que la vigencia del título dependa a partir de ahora del hijo más pequeño y no del mayor, como ocurre en la actualidad. Este cambio no sólo supone una simplificación considerable de los trámites administrativos para miles de familias, sino que también garantiza sus derechos durante más tiempo. Hasta hoy, incluso aquellas con varios hijos menores se veían obligadas a renovar su condición de familia numerosa cuando el mayor cumplía los 26 años (siempre y cuando estuviese estudiando). Aunque tuvieran otros hijos pequeños que reunían los requisitos para mantener el título, tenían que enfrentarse a la temida burocracia. Pero con el nuevo criterio de la Junta de Andalucía, las familias andaluzas podrán mantener el título hasta que el hijo menor alcance la edad máxima establecida, evitando trámites innecesarios y garantizando la continuidad en el acceso a prestaciones y beneficios.

Esta modificación se enmarca dentro de una reforma más amplia de las políticas familiares en Andalucía, que vienen marcadas por los bajos índices de natalidad. También incluye la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad la regulación de las familias monoparentales. El objetivo es ofrecer, en paralelo a las familias numerosas, mayor seguridad jurídica a estos núcleos familiares y facilitar su acceso a prestaciones y servicios públicos. La medida responde a las demandas de numerosas asociaciones de familias que venían solicitando una actualización de la normativa para adaptarla a la realidad social actual. El objetivo es reconocer a las familias monoparentales como grupo social que requiere una atención especial y diferenciada en las políticas sociales de familias. Pero al mismo tiempo el Gobierno andaluz esta vez también ha atendido las necesidades de las familias numerosas, que a lo largo de los años han pasado a un segundo plano también para la Administración.