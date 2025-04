Más luces para el debate energético

El país empezó a recuperar ayer la normalidad tras el histórico apagón del lunes, que dejó a amplias zonas de Andalucía sin electricidad hasta caer la noche. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras reunirse con las compañías del sector, aún no ha logrado aclarar las causas de la caída de la red eléctrica ante la ciudadanía. Pero, por fortuna, el suministro eléctrico regresó paulatinamente tras el corte general que desató el caos la jornada anterior. Miles de personas ayer seguían atrapadas en la inmensa mayoría de las estaciones de trenes por la ausencia de tensión eléctrica hasta bien entrada la tarde. Y pese a la incertidumbre originada por el apagón informativo, la calma fue la nota dominante. Por desgracia, no se puede decir lo mismo de la clase dirigente y lo peor es que ha dejado de sorprender. Una vez más, obviando la coordinación y el buen trabajo de las autoridades que estaban sobre el terreno, como los presidentes y consejeros autonómicos y los delegados del Gobierno, el Ejecutivo central y la oposición se lanzaron al ruedo para tratar de desgastar al eterno rival. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vio al Gobierno “sobrepasado”, cuestionó la versión oficial y criticó a Sánchez por no declarar la emergencia nacional y asumir el mando de inmediato. Y por su parte, el presidente del Gobierno llegó a señalar, sin pudor y casi desde las primeras horas, a los operadores privados como los responsables de la crisis energética, aunque en ningún momento descartó las posibles hipótesis, incluida la del ciberataque. Red Eléctrica sí negó esta última y admitió dos desconexiones en el suroeste del país que pudieron estar detrás de la caída del sistema. Hace solo dos meses ya alertó de la existencia de este riesgo por la alta penetración de las renovables. La obligación del Gobierno no es otra que promover un debate serio sobre el futuro de la red eléctrica, en lugar de empañar aún más nuestra imagen exterior, que no es precisamente la que se espera de un país avanzado. Más luces que garanticen el suministro de energía y menos uso partidario de cada situación crítica que se presenta.