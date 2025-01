Montero regresa a Andalucía

El desembarco de María Jesús Montero para liderar el PSOE andaluz es una maniobra política que, desde una óptica de partido, responde a criterios lógicos, y que si no se abordó antes fue por la resistencia que opuso la propia interesada, plenamente integrada en la política nacional desde que Pedro Sánchez le confió en 2018 el Ministerio de Hacienda. El socialismo andaluz pasa el peor momento de su historia, casi reducido a la irrelevancia social y política, y enfrentado a un PP que ha logrado consolidar un proyecto político que los andaluces han juzgado solvente. A ese principio responde la consecución por Juanma Moreno de la mayoría absoluta en 2022 y el hecho de que todas las encuestas lo sitúen en posición de poder revalidarla en 2026. Es también la plasmación del fracaso de Sánchez en Andalucía. Fue él quien propició la llegada de Juan Espadas a un liderazgo que dejó cortas las peores expectativas y que, de paso, propició la pérdida por parte del PSOE de la importante Alcaldía de Sevilla. Consciente del enorme desafío que tiene por delante, Montero apeló ayer a la unidad tras agradecer el trabajo de Espadas, conectando con sus compañeros y trasladándoles ilusión desde el primer minuto. Tanto el medido tono de su discurso como las críticas que le dedicó al Gobierno de Moreno calaron entre los presentes. Quiso demostrar que no viene sólo a minimizar daños y que su objetivo no es otro que ganar las próximas elecciones. Pero también dejó entrever que el objetivo no es menor. Antes, ha de compatibilizar su tarea como ministra con su trabajo como candidata. Y será difícil distinguir cuándo actúa como miembro del Ejecutivo obligada a defender los intereses de todos y cuándo como una líder de la oposición que necesita ganar espacio propio y achicar el del contrario sin caer en el juego partidista. El reto no es fácil. Pero lo cierto es que en el PSOE andaluz todos coinciden en que Montero es la única capaz de lidiar con tantas contradicciones y recuperar el terreno perdido.