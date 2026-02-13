Respuesta coordinada ante las emergencias

En su visita a Huétor Tájar, en la provincia de Granada, para examinar los daños causados por el temporal en esa zona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó la necesidad de un acuerdo nacional que permita dar una respuesta coordinada y preventiva a la nueva realidad climática que vive España. La reclamación del presidente llega tras el tren de siete borrascas en los primeros cuarenta días de 2026 que han causado importantes daños en varias regiones del país, pero de forma muy significada en Andalucía. La reclamación del presidente no debería quedarse en una mera formulación política para salir del paso en unos momentos en los que la ciudadanía exige medidas urgentes para paliar los destrozos. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas en Andalucía demuestra que la coordinación entre las diferentes administraciones aumenta la efectividad de los recursos para hacer frente a situaciones de emergencia. Esa misma coordinación y colaboración tendrá que ponerse de manifiesto en la fase que ahora se abre de reconstrucción de las infraestructuras dañadas y de compensación a las personas que hayan visto afectadas sus viviendas. La puesta en marcha de mecanismos que aseguren la rápida asistencia a los damnificados y la adopción de medidas preventivas se ha demostrado que es una necesidad. Ello es todavía más evidente si se tiene en cuenta la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos que se ha producido en los últimos años. En este sentido, la dana de Valencia fue un ejemplo de todo lo que no se debe hacer en una situación tan grave. Afortunadamente, en Andalucía, las circunstancias han sido otras y las administraciones han estado a la altura de la gravedad del reto. Protocolizar la respuesta a situaciones tan peligrosas y ordenar los recursos para optimizar su eficacia es una tarea que el Estado debe considerar prioritaria. Como se ha visto estos días, la seguridad de las personas depende de la capacidad de respuesta de las administraciones.