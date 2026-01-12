Amanecer sobre el puerto pesquero y deportivo Astaroth.
18 fotos impactantes fotos del pueblo de Cádiz más cosmopolita: "Territorio de felicidad"

Muestran diferentes coordenadas de Rota, pero, sobre todo, reflejan el amor de sus autores por esta fantástica población de la provincia de Cádiz

La gran escritora madrileña Almudena Grandes, fallecida en noviembre de 2021, recibió a título póstumo el nombramiento de Hija Adoptiva de la Villa de Rota, municipio que consideraba "la luz de todos sus veranos" y "territorio de felicidad". Al igual que ella, otros artistas relevantes como Joaquín Sabina admiran a esta localidad de la costa noroeste de Cádiz, bañada por el Atlántico. No es de extrañar, dada su riqueza paisajística e inspiradora, su carácter cosmopolita al acoger la Base Naval poblada en parte por estadounidenses y una retahíla casi infinita de atractivos.

Muchos de ellos son captados por los objetivos de algunos roteños y roteñas que, posteriormente, difunde Rota Turismo en sus redes sociales. Esta es sólo una pequeña recopilación de algunas de ellas. Estas imágenes muestran diferentes coordenadas de Rota, pero, sobre todo, reflejan el amor de sus autores por esta fantástica población de la provincia de Cádiz.

1/17 Cualquier época del año es buena para disfrutar los encantos de Rota. / Dolo Fdez.
2/17 Cae la noche en el puerto deportivo y pesquero. / Manolo González
3/17 Rincones de rota. / Jerónimo Rrta
4/17 Espectacular panorámica desde el espigón de la playa de la Costilla. / José Álvarez
5/17 Faro de Rota, construido en 1979, dirigiendo a nuestros marineros hacia buen puerto. / Volker Hammel
6/17 El castillo de Luna y la Iglesia de la O, los dos monumentos emblemáticos del patrimonio roteño. / Juan José Corbeto
7/17 Espectacular el atardecer en la playa de la Costilla. / F. Infante Photography
8/17 Espectacular panorámica de los corrales de pesca con el casco antiguo y la playa de La Costilla al fondo. / Emilio Durán Pizorno
9/17 Paseo marítimo de Rota. / Rafael Santamaría
10/17 Iglesia Ntra. Sra. de la O, de Rota. / José Álvarez Moreno
11/17 Playa de Rota. / Dolo Fdez
12/17 Playa de Rota en diciembre. / Andrea Sunshines
13/17 Muelle pesquero y casco histórico de fondo. / Enrique Román
14/17 Qué bonito se ve el casco antiguo de Rota desde el paseo del Rompidillo. / Vicente Alcedo
15/17 Puestas de sol sobre los corrales de pesca. / Juan José Corbeto Alonso
16/17 Raíces de su casco histórico con estas calabazas roteñas. / Manuel González
17/17 Rinconcito de Rota. / Francisca Guitérrez

