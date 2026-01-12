18 fotos impactantes fotos del pueblo de Cádiz más cosmopolita: "Territorio de felicidad"

La gran escritora madrileña Almudena Grandes, fallecida en noviembre de 2021, recibió a título póstumo el nombramiento de Hija Adoptiva de la Villa de Rota, municipio que consideraba "la luz de todos sus veranos" y "territorio de felicidad". Al igual que ella, otros artistas relevantes como Joaquín Sabina admiran a esta localidad de la costa noroeste de Cádiz, bañada por el Atlántico. No es de extrañar, dada su riqueza paisajística e inspiradora, su carácter cosmopolita al acoger la Base Naval poblada en parte por estadounidenses y una retahíla casi infinita de atractivos.

Muchos de ellos son captados por los objetivos de algunos roteños y roteñas que, posteriormente, difunde Rota Turismo en sus redes sociales. Esta es sólo una pequeña recopilación de algunas de ellas. Estas imágenes muestran diferentes coordenadas de Rota, pero, sobre todo, reflejan el amor de sus autores por esta fantástica población de la provincia de Cádiz.