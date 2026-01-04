24 Cabalgatas de Reyes Magos recorren cada rincón de Jerez en 2026 y otras curiosidades de este ilusionante día
En 1923 se celebró por primera vez este acontecimiento que se ha convertido hoy día en uno de los más ilusionantes del año
Programación de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Sanlúcar: 15.000 pelotas, 60 sacos de peluches, 400 cajas de regalos y 8.000 kilos de caramelos
Según la hemeroteca, en 1923, se celebra por primera vez en Jerez la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, ya arraigada en otras ciudades españolas. Según las crónicas de la época, fue organizada por el Ateneo Jerezano, impulsada por Don Luis de Isasi y Lacoste. Este evento marcó el comienzo de una relevante labor social que, entonces, pretendía aliviar las penurias de las familias más necesitadas de la ciudad. En la actualidad, la cabalgata del 5 de enero se ha convertido en uno de los días más ilusionantes del año para personas de todas las edades que la gozan como niños.
Estas son algunas curiosidades sobre la Cabalgata de Reyes de Jerez 2026
- Quiénes representan a los Reyes Magos de Jerez 2026. Ana Belén Morillo (Melchor), Juan Carlos Durán (Gaspar) y Antonio Ramírez (Baltasar) en la cabalgata del núcleo urbano de Jerez.
- Un total de 15 carrozas forman la Cabalgata de 2026. Tres de ellas nuevas y la del Ratón Pérez que se ha mejorado con una nueva figura de dos metros de altura. Habrá unos 700 figurantes y se ha reforzado el acompañamiento musical con cuatro bandas, una charanga y un grupo musical africano. Como novedad este año, vuelven los caballos al séquito de Sus Majestades y se mantendrán los tres momentos claves de la jornada: coronación en el Alcázar, recorrido por el centro de Jerez y la adoración en la Alameda Cristina.
- Récords en caramelos y juguetes. Sus Majestades tienen por delante una ardua tarea, dado que, han de repartir más de 25.000 kilos de caramelos, tres toneladas de caramelos más que el año pasado. A esto se suman los juguetes y otros regalos que lanzan desde las carrozas, unas 57 toneladas.
- No es la única cabalgata de Jerez. Un total de 24 cabalgatas recorren las calles de todo el municipio. Ningún pequeño que viva en el municipio de Jerez se quedará sin ver a Los Reyes. Para ello, todas las entidades locales autónomas y también las barriadas rurales organizan su cabalgata de Reyes.
- La luz es la protagonista en 2026. La luz que representa la estrella de Belén que condujo a los Reyes Magos hasta el portal, pero también la luz que representa la ilusión, la vida y la esperanza y será el el hilo conductor de la cabalgata de este año.
- La Coronación de los Reyes Magos. Tendrá lugar a las 14 horas, en el Alcázar de Jerez desde donde los Reyes se trasladarán a Ifeca.
- Salida. La Cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad de Jerez tiene prevista su salida a las 16:30 horas desde el Parque González Hontoria. Se reservará espacio exclusivo en el Parque González Hontoria para personas con trastorno del espectro autista y sus familiares directos, así como para personas con discapacidad.
- Itinerario. Ifeca, acceso principal Parque González Hontoria, avenida Alcalde Álvaro Domecq, calle Sevilla, del Mamelón, calle Guadalete, calle Ponce, calle Porvera, Alameda Marqués de Casa Domecq, calle Larga, calle Lancería, Plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de Las Angustias, calle Porvenir, calle Diego Fernández Herrera, calle Santa Rafaela María, calle Medina, calle Honda, calle Larga y Belén Monumental.
- La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos se celebrará de nuevo en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.
También te puede interesar
Lo último