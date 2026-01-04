24 Cabalgatas de Reyes Magos recorren cada rincón de Jerez en 2026 y otras curiosidades de este ilusionante día

Según la hemeroteca, en 1923, se celebra por primera vez en Jerez la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, ya arraigada en otras ciudades españolas. Según las crónicas de la época, fue organizada por el Ateneo Jerezano, impulsada por Don Luis de Isasi y Lacoste. Este evento marcó el comienzo de una relevante labor social que, entonces, pretendía aliviar las penurias de las familias más necesitadas de la ciudad. En la actualidad, la cabalgata del 5 de enero se ha convertido en uno de los días más ilusionantes del año para personas de todas las edades que la gozan como niños.

Estas son algunas curiosidades sobre la Cabalgata de Reyes de Jerez 2026

Quiénes representan a los Reyes Magos de Jerez 2026. Ana Belén Morillo (Melchor), Juan Carlos Durán (Gaspar) y Antonio Ramírez (Baltasar) en la cabalgata del núcleo urbano de Jerez.

Ana Belén Morillo (Melchor), Juan Carlos Durán (Gaspar) y Antonio Ramírez (Baltasar) en la cabalgata del núcleo urbano de Jerez. Un total de 15 carrozas forman la Cabalgata de 2026. Tres de ellas nuevas y la del Ratón Pérez que se ha mejorado con una nueva figura de dos metros de altura. Habrá unos 700 figurantes y se ha reforzado el acompañamiento musical con cuatro bandas, una charanga y un grupo musical africano. Como novedad este año, vuelven los caballos al séquito de Sus Majestades y se mantendrán los tres momentos claves de la jornada: coronación en el Alcázar, recorrido por el centro de Jerez y la adoración en la Alameda Cristina.

Cabalgata de Reyes Magos de Jerez en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ