Programación de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Sanlúcar: 15.000 pelotas, 60 sacos de peluches, 400 cajas de regalos y 8.000 kilos de caramelos

Lo más importante: de momento, la Cabalgata de los Reyes Magos en Sanlúcar de Barrameda se celebrará el lunes 5 de enero. Cabe resaltarlo dado que las inclemencias meteorológicas están obligando a cancelar o aplazar actos, pasacalles y otras citas relacionadas con el cortejo real, pero no es el caso de la localidad sanluqueña.

Salvo modificaciones de última hora, la Cabalgata de Reyes Magos en Sanlúcar cumplirá un año más con la tradición y los Reyes de Oriente comenzarán la jornada más ilusionante de estas fiestas desde el Puerto de Bonanza. La hora de salida está fijada a las 17:00 horas. Tras realizar el recorrido, el cortejo real culminará en el Centro de Exposiciones a las 22:30 horas.

En total, la cabalgata contará con diez carrozas:

Estrella de Oriente

Cartero Real

Rey Melchor

Rey Gaspar

Rey Baltasar

Cinco carrozas infantiles, todas ellas ya listas.

Con acompañamiento musical y pasacalles de animación infantil, la cabalgata repartirá un total de 15.000 pelotas, 8.000 kilos de caramelos, 400 cajas de regalos y 60 sacos de peluches.

Recorrido de la Cabalgata de los Reyes Magos de 2026 en Sanlúcar

Puerto de Barrameda, Avenida de Huelva, Plaza de Toros, San Francisco, San Nicolás, Santo Domingo, Ancha, San Juan, Plaza de La Salle (El Pradillo), Ganado, Juan Sebastián Elcano, Plaza Fuente Vieja, Muro Bajo, Pozo Amarguillo, Puerta de Jerez, Mesón del Duque, Cruz del Monaguillo, Avenida de Godoy, Calle del Pensionista y Avenida de la Constitución, finalizando en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos ‘Primera Vuelta al Mundo’ sobre las 22:30 horas.

Tramos del recorrido en silencio

Avenida San Francisco desde la calle Isabel II hasta la calle Albero

Calle Ganado en el tramo comprendido entre El Pradillo y la calle Baños.

La zona para personas con movilidad reducida se habilitará, un año más, en la Plaza de San Francisco.

Cabalgatas alteradas

La llegada del Heraldo Real de Sus Majestades los Reyes Magos, organizada por la Hermandad del Rocío y el Ayuntamiento, se vivió finalmente el pasado viernes 2 de enero, antes de lo previsto, debido a las lluvias del sábado 3 de enero.

Ya en la jornada festiva del 6 de enero, como es tradición, se llevará a cabo la cabalgata de La Algaida y Los Llanos, y también la de Valdeconejos-La Jara-Montijo.