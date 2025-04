"Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo": origen y significado de este refrán popular

Siempre se ha dicho que "el refranero español es muy sabio". Y durante estos días, lo vamos a poder comprobar. Tras un fin de semana de temperaturas altas con máximas de 26º con las que algunos han podido disfrutar de los primeros días de playa, llegan días invernales con lluvias y tiempos inestables. Y es que la primavera es así.

El refranero español contiene un extenso listado de refranes y dichos sobre meteorología que son pinceladas de sabiduría proverbial que han ido pasando de generación en generación y cuya función es predecir el tiempo. Aunque hoy la tecnología proporciona previsiones meteorológicas muy precisas, estas expresiones populares siguen diciéndose de boca en boca con bastante frecuencia. Este es el caso de "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo".

Este dicho popular hace referencia a que las variaciones estacionales del clima no se rigen por el calendario. De esta forma, muchos tienden a pensar que el calor se asienta en cuanto llega junio y ya en abril o mayo empiezan con el cambio de armario. ¡Error! Pese a las señales que nos dan las altas temperaturas durante algunos días, el refrán viene a decir al personal que el frío aún puede regresar y toca estar precavidos. Se trata de un consejo.

El significado del refrán no contiene demasiado misterio. Divido en dos partes, en la primera tenemos "hasta el 40 de mayo". Partiendo de que el quinto mes del año tiene 31 días, el 40 de mayo nos arrastra hasta el 9 de junio. Esta es una fecha orientativa, no matemática, por lo que en realidad quiere decir "hasta pasado mayo, en los primeros días de junio". Hace referencia a la inestabilidad de la primavera, especialmente por esas fechas.

La segunda parte de la expresión es "no te quites el sayo". Aunque la expresión es muy popular, muchos no saben qué es lo que no hay que quitarse de encima. El sayo, según la definición de la Real Academia Española (RAE), es una "prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla".

Este no es el único dicho popular sobre mayo y junio del refranero meteorológico. La lista es extensa: "Cuando marzo mayea, mayo marcea"; "Por mayo, llueve a rayos"; "Mayo arreglado, ni frío ni acalorado; ni muy seco ni muy mojado"; Mayo y junio hacen un mes, que el mejor del año es; "Si en junio llueve, en invierno nieva"; Agua por San Juan quita vino, aceite y pan" o "En junio hay día para casar, enviudar y volver a casar", por citar sólo algunos ejemplos.