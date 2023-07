Barca Pizza: una porción de Italia en el Jerez rural

Deliciosos gnocchis, exquistas pastas, pizzas, ensaladas, lasañas... Desde típicos platos tradicionales hasta nuevas creaciones, llegando a veces incluso fusionar ambos estilos, y a tan sólo 10 minutos del núcleo urbano de Jerez. Todos los platos son elaborados con mucho mimo. Quizá ese sea el secreto del éxito del Restaurante Barca Pizza, una porción de la mejor gastronomía italiana elaborada bajo la batuta de Sergio Romero (1977, Jerez) y su pareja, Noelia, en la pedanía de La Barca.

La especialidad de la casa son las pizzas. "Su finura y liviandad atraen a todas aquellas personas que quieren dejarse seducir por una cocina sofisticada, sensible, armónica y precisa". Sergio destaca la pizza griega como plato estrella: “Es la más vendida”. “Esa pizza la creé yo con una combinación de ingredientes y la llamé griega. Antes no existíacomo la pizza margarita u otros clásicos. Y conocidos míos que han viajado a Grecia han pedido allí la pizza griegay les dijeron que no existía…, normal (risas). Luego otras pizzerías han abierto y en la carta también han incluido la pizza griega y me sorprende porque no es una clásica”, cuenta el barqueño.

Trabajar día tras día, probar, inventar, volver a probar... esa es la formación culinaria que ambos poseen. Durante dos temporadas trabajaron en la hostelería de Mallorca. Posteriormente, decidieron montar su propio negocio en diciembre de 1998, en un local alquilado de apenas 50 metros cuadrados. Más tarde compraron el terreno en el que se ubica actualmente el Restaurante Barca Pizza, donde se pueden degustar ricos platos con buen vino y una gran terraza o pedir tu pedido para llevar. Las pizzas americanas nacieron a partir de la inmigración italiana a lo largo del siglo XX y que el origen de las elaboradas en Barca Pizza se remontan a la inmigración se sus propietarios a Mallorca.

“Empezamos con la pizza y cuatro hamburguesitas y mira dónde hemos acabado”

Por entonces, en La Barca no había ninguna pizzería. “Empezamos con la pizza y cuatro hamburguesitas y mira dónde hemos acabado”. Entre 29 y 30 empleados trabajan los fines de semana en este negocio y unos catorce entre semana. sergio, a quien un cocinero de Cáceres le enseñó a elaborar la masa de pizza Mallorca, ha viajado años después a Italia. Allí comprobó de primera mano que ambas masas realmente son muy diferentes, pero que están muy buenas. "Como en todas partes, depende dónde la comas", apostilla.

Vecinos y vecinas de los pueblos de la Sierra y de Jerez ciudad van hasta allí a comer, “es un éxito”. Con tono humilde reconoce que acertaron de lleno. "Cada año ha ido a más y llevamos 25 años desde que empezamos”.