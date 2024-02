El Carnaval de Rota 2024 aplaza algunas citas de su programación con motivo de la lluvia

El fin de semana de Carnaval ha dado la bienvenida a la tan necesitada lluvia. Esto congratula a la población y ha obligado a trasladar de fecha algunas de las citas de estas fiestas en determinadas localidades. Este es el caso de la Villa de Rota.

La programación de la población roteña para el Carnaval 2024 era y es muy amplia. No ha suspendido la fiesta, aunque la organización ha aplazado algunos de los actos y actividades previstas para el completo disfrute de estas. Este sábado, 10 de febrero, el Ayuntamiento de Rota anunciaba, a través de la Delegación de Fiestas, hacía público el cambio. “Ante las previsiones meteorológicas que se esperan para mañana domingo 11 de febrero, atendiendo a la seguridad de todos y para que los niños y niñas que protagonizan la Coronación de la Sirena y el Neptuno y el pregón infantil, así como el resto de público puedan disfrutar de este día de Carnaval, el acto de Coronación y Pregón Infantil se aplaza al próximo sábado, 17 de febrero, manteniendo la hora y ubicación inicial”.

Por otro lado, también se anunció el aplazamiento del Taller de Percusión de Carnaval. Finalmente tendrá lugar el próximo sábado debido, igualmente a las inclemencias meteorológicas: “La Delegación municipal de Fiestas anuncia que el taller infantil de Carnaval programado en la plaza de la Cantera para este sábado se celebrará finalmente el próximo sábado 17 de febrero de 16:00 a 18:00 horas en el mismo lugar”.

Las modificaciones no afectan al Gran Festival Carnavalesco que se celebrará el próximo jueves, 15 de febrero en la carpa de Carnaval, a partir de las 21:00 horas. Actúan las agrupaciones 'Abriendo paso', 'Cadígenas', 'El niño de Isabelita 2', 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao', 'Los colgaos' y 'Los gentlemen'.

Las entradas se pueden adquirir al precio de 7 euros, en la taquilla del auditorio municipal 'Alcalde Felipe Benítez' de martes a viernes de 12:00 a 14:00 horas.

Pregón

Hasta el momento ha sido posible vivir algunos de los momentos que se quedarán grabados en la memoria del Carnaval de Rota para siempre. Uno de ellos tuvo lugar el pasado sábado en el pregón de Carnaval 2024. Francisco José Rico Suano, rodeado de amigos carnavaleros y agrupaciones, ofreció el pregón en una carpa repleta de público y con un escenario colmado de recuerdos y vivencias. Recibió de manos del alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y la delegada de Fiestas, Esther García, un recuerdo de esa emotiva noche.