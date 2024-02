Escapada ideal: el estupendo pueblo de la provincia de Cádiz al que no tardarás en volver

Espera, piensa… ¿Es posible que los pueblos con mayor encanto sean aquellos que no se encuentran de camino a una gran ciudad? Es posible, o no… Pero sí es el caso de este municipio que encandila, ubicado a treinta minutos de Jerez, al que no se va de paso, se va para disfrutarlo y no se tarda en volver de nuevo.

Hasta la primavera de 1995, San José del Valle formó parte de Jerez. A partir de entonces se constituyó como el último municipio de la provincia de Cádiz. Afortunadamente, las comunicaciones han mejorado de forma abismal (no así los medios de transporte público), de modo que, el desplazamiento en coche ya es una bella experiencia. Si partes de Jerez, de camino atraviesas Estella y el parque de Las Aguilillas, Cuartillos y observas las viñas de Bristol, así como otros cultivos pasando por La Barca de la Florida y El Chaparrito.

Entonces, llegas a El Valle -así lo llaman sus oriundos- en el corazón de la provincia de Cádiz, entre campiña y sierra. Por sus laderas se pueden contemplar, el espectáculo de la berrea en su época o toros de lidia pastando libremente, ya que, se incluye la ‘Ruta del Toro’.

A unos siete kilómetros del núcleo urbano se encuentra el Castillo de Gigonza, fortificación de origen medieval, conservado en muy buen estado y que, en la actualidad se puede visitar. En esta zona existió en la antigüedad la ciudad de Saguntia, fundada por turdetanos. Las Ruinas de Aguas Sulfurosas, próximas al Castillo, son otro resto destacado del pasado. También el acueducto de Tempul, construido en el siglo XIX.

Qué ver

Parroquia de San José . Ubicada en la céntrica plaza de Andalucía, fue bendecida en 1954. En este edificio del arquitecto Bernardino Oliva, destaca su espadaña coronada con un nido de cigüeñas, con tres vanos con campanas. La fachada se estructura en tres cuerpos, arco apuntado en la puerta y rosetón central. Junto a la imagen del Cristo yacente, del siglo XVIII, también da cobijo a los patronos del pueblo María Auxiliadora y San José, y a una serie de doce lienzos de los apóstoles.

Plaza de Andalucía . Suele ser la sede de las citas al aire libre. Cuenta con un templete y rinde homenaje a la comunidad Autónoma.

Auditorio Municipal 'Juan Sánchez Gutiérrez' . Recientemente inaugurado, rinde homenaje a un vecino que dedicó gran parte de su vida a difundir la cultura y la música. Cuenta con un aforo para 600 personas.

Centro Cultural 'La Iglesia Vieja'. Su construcción original data del año 1695. Formaba parte del convento de los Carmelitas, donde se establecieron los primeros frailes que llegaron para su retiro. Debido a su gran abandono y deterioro, se remodeló y pasó a convertirse en un centro cultural.

Monumento a Los Carmelitas Descalzos , fundadores del municipio en 1695. Esta original escultura se encuentra en la entrada de acceso al municipio desde Jerez.

El Monte de la Cruz . A 483 metros de altura se encuentra el punto más alto, coronado con una cruz. Tras caminar un corto sendero de unos 2 kilómetros puedes disfrutar de sus maravillosas vistas. En la cima, al oeste puede verse Jerez, mientras que al sureste muestra la Sierra de Gibalbín. También al noroeste puede contemplarse en la lejanía la Sierra de Líjar y su emblemático Torreón, la Sierra del Endrinal, la Sierra de las Cumbres y al este, la Sierra de las Cabras.

En los Alcornocales se halla el poblado del embalse de los Hurones , un lugar creado para dar cobijo a los trabajadores de la presa y que, después de más de cincuenta años, está recuperándose como complejo turístico sostenible.

, un lugar creado para dar cobijo a los trabajadores de la presa y que, después de más de cincuenta años, está recuperándose como complejo turístico sostenible. El embalse de Guadalcacín II. Es uno de los embalses más grandes de la provincia de Cádiz, y goza de un entorno natural impresionante.

Qué hacer

Los aficionados a las motos suelen volver una y otra vez para atravesar la avenida de la Independencia, principal vía de la población, para tomar las curvas que les llevan a Alcalá de los Gazules o a Puerto Gáliz.

Hay diferentes rutas y senderos como el del Monte de la Cruz, o el Arroyo de los Toreros.

como el del Monte de la Cruz, o el Arroyo de los Toreros. Los aficionados procedentes de diferentes puntos de la provincia y de Andalucía disfrutan allí de la caza y actividades cinegéticas .

. Comprar productos de la tierra, como el pan de campo, los chicharrones y la manteca, los quesos, el vino…

Dónde comer

La emblemática Venta Durán, El Mirador de El Valle, Bar La Estancia, o la mítica Venta El Boquete y sus carnes de caza, son algunos de los establecimientos que hacen las delicias de los comensales. La gastronomía es uno de los grandes alicientes turísticos de San José del Valle, por esta razón y, sobre todo, por la gran acogida de sus más de 4.400 habitantes, seguro que no tardarás en volver.